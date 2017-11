Bergen har gjort mye riktig. Bybanen har gitt tydelig retning for hvor utviklingen skal skje, tydelig støttet av kommunens arealpolitikk.

Norge har gått fra å ligge 20 prosent bak Sverige i verdiskaping per sysselsatt før vi fant olje, til å ligge 20 prosent foran. Hovedforklaringen er superlønnsom oljeutvinning, ikke at vi i løpet av en generasjon har tatt igjen og dratt fra Sverige i smarthet, kreativitet og kapitalmengde.

Når oljeinntektene blir mindre, har vi en tøff jobb med å unngå å svekke vår velstand relativt til andre land. Byene har en viktig rolle i denne prosessen, fordi det er her det meste av verdiskapingen skjer og produktiviteten er høyest.

Næringer med høy produktivitet er kompetansebaserte. Spesialiserte medarbeidere løser vanskelige problemer for kunder med høy betalingsvilje. Disse bedriftene vil være i byer, fordi det er der de finner spesialistene. Det er i byer spesialistene finnes, fordi det er der de finner arbeidsgivere som er villige til å betale mest for deres kompetanse. Slik blir byene kjernen i fremtidens høyproduktive næringsliv.

Dette er en av forklaringene på såkalte agglomerasjonseffekter – at arbeidstakerne er mer produktive i byer enn i distriktene, og mer produktive i store byer enn i små. Blant mange ingredienser som må til for å gjøre en by lekker for fremtidsrettede bedrifter, er areal- og transportpolitikken blant de mest undervurderte. For produktivitetseffekten henger sammen med tetthet av arbeidstakere i et område, og kan påvirkes gjennom næringsarealpolitikken og effektive transportløsninger. Bergen har gjort mye riktig. Bybanen har gitt tydelig retning for hvor utviklingen skal skje, tydelig støttet av kommunens arealpolitikk. Resultatet er at arbeidsplasser og boliger popper opp langs strekningen, og folk reiser enkelt til og fra jobb. Dette gir en naturlig samling av økonomisk aktivitet som forventes å gi produktivitetsgevinst.

Valgene som er gjort om utbyggingsrekkefølge for banestrekningene får konsekvens for byutviklingen. Området der banen til Fyllingsdalen skal møte dagens bane har blitt svært populært, Sandviken og Åsane blir hengende etter. Tøff rushtidsavgift har bidratt til at trafikken i Bergen glir smertefritt også i rushperioden. For dem som må være på veien, stort sett arbeids- og næringsreisende, har det høyere verdi enn avgiften. Bomstasjonene fungerer imidlertid som barrierer, og bidrar til lavere tetthet. Byen bør så raskt som mulig gå over til GPS-basert veiprising, der kostnaden avhenger av hvor og når man kjører. Det vil fjerne barrierer og gir bedre utnyttelse av veiene.

Den største gevinsten venter. Selvkjørende kjøretøy vil gi bedre og billigere mobilitet, og forandre de fleste forutsetninger for areal- og transportpolitikk. Det vil frigjøre areal, redusere bilbruk og gi bedre tilgang til alle deler av byen og landet. Men for å hente ut gevinstene må kjøretøyene inngå i et delt system, som alle har tilgang til.

Teknologisk er kjøretøyene så å si klare. Har vi tenkt gjennom hva dette har å si for planlegging av byer og transport? Målet er å skape en byregion som er godt rustet for å møte fremtidens utfordringer. Selv i Bergen der man har gjort mye riktig, har areal- og mobilitetsløsninger stort potensial for å bidra til å skape en by som er mer attraktiv for spennende bedrifter.

Multiconsult har oppdrag fra både Bybanen Utbygging og andre store aktører i bergensregionen.