Regjeringens forslag vil sikre en forutsigbar eiendomsskatt for nyetableringer og små og store industrianlegg i Norge.

«Det er ikke klokt å bruke en hastig budsjettprosess til å fjerne eiendomsskatten på produksjonsutstyr», skriver Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes i et innlegg i BT 30. oktober.

Dette er ingen sak som kjøres igjennom ved en hastig budsjettprosess. Dette er et godt kompromissforslag i en sak som er svært grundig utredet over mange år. NHO-fellesskapet har bedt om klargjøring av dette regelverket i brev og møter med politikere både i regjering og på Stortinget i hvert fall siden 2010. Det samme gjorde Høyre med støtte av Kristelig Folkeparti og Venstre i et forslag til Stortinget i 2011. Finansdepartementets embetsverk har utredet dette siden den tid. I 2012 uttalte daværende finansminister Sigbjørn Johnsen at departementet arbeidet med et høringsnotat.

Under regjeringen Solberg fremla departementet så endelig et høringsnotat i 2015. Saken ble der grundig drøftet. Det fremgår at det ikke er noen annen praktisk måte å avgrense hvilke maskiner som skal anses som en del av den faste eiendommen på, uten å fjerne produksjonsutstyr og -installasjoner i sin helhet. Finansdepartementets skattelovavdeling gjorde en bred vurdering av flere alternativer.

Det kom inn mange høringssvar i 2015. Disse er behandlet i den lovproposisjonen som nå er fremlagt. Alle KS' innvendinger er vurdert og i all hovedsak imøtegått. Departementet har levert på det Høyre, KrF og Venstre ba om i 2011: Et klarere regelverk. Partiene ba ikke om et lovutvalg den gang. Etter den tid er saken undergitt grundige utredninger, og det er enda mindre grunn til et nedsette et lovutvalg for dette spørsmålet nå.

Lovutvalg benyttes normalt når en lov eller et lovområde skal revideres eller innføres for første gang. Det har vært mange endringer av eiendomsskatteloven de senere årene uten noe lovutvalg. Forslaget om et lovutvalg kommer fra parter som ikke har vist noen interesse for å gjøre reelle endringer i dagens regelverk. Det er etter NHOs vurdering ingen grunn til ytterligere utsettelser og utredninger i denne saken. Departementet har høyst prisverdig foreslått å skjære i gjennom i denne saken. Det bør Stortinget slutte seg til.

Regjeringens forslag om å fjerne den foreldede kategorien verk og bruk og bevare eiendomsskatt på tomter og bygninger, innebærer først og fremst en forenkling. Det vil være en forenkling både for kommunene og for alle de små og store bedriftene i de 348 kommunene som har eiendomsskatt på verk og bruk. En romslig overgangsordning med gradvis nedtrapping over fem år for eksisterende skatt på maskiner gir kommunene tid til å gjøre sine tilpasninger.

Regjeringens forslag vil sikre en forutsigbar eiendomsskatt for potensielle nyetableringer og eksisterende små og store industrianlegg i Norge. Industri betyr arbeidsplasser, noe som burde være et gode for enhver kommune.