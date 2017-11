Vi mistenker at forslaget handler om å fylle de tomme kirkebenkene.

Nok en gang sparker Knut Arild Hareide Hareide og KrF i gang debatten om skolegudstjenester. Denne gangen vil de fylle de stadig tommere kirkebenkene ved at Stortinget skal gjøre det obligatorisk for alle skoler i Norge å tilby gudstjeneste i skoletiden. I et land hvor staten i større grad skilles fra Den norske kirke, og hvor Kirken i større grad skal få økt selvbestemmelse, risikerer vi nå å få et stortingsvedtak som pålegger alle skolene å tilby religiøs aktivitet.

Vi kan avkrefte med en gang: Nei, vi er ikke redde for kristne julesanger og ønsker ikke å nekte noen å synge dem. Vi er heller ikke redde for at barn skal bli religiøse av å gå inn kirkedøren. Vi vil ikke nekte noen å gå i kirken verken til høytid eller hverdag.

Religiøs tro er en privatsak. Likevel har flere skoler en lokal samarbeidsplan med nærmeste kirke. Skolene blir invitert til gudstjenester når det er jul, påske og pinse. Alt er begrunnet ut fra den viktige plassen kristendommen har hatt i det norske samfunnet. Viktigheten av å kjenne egen kultur og tradisjon.

Er det kun kristendom som har vært viktig i det norske samfunnet? Er det her all vår kultur, tradisjon og verdisyn stammer fra? Hva med demokrati, likestilling, litteratur og historie? Hva med besøk til teater, biblioteket, rettsbygg, storting, rådhus, museum og menneskerettighetsorganisasjoner?

Dette ensidige fokuset på kristendommens betydning mener vi fører til stor grad av uvitenhet. Noe man også ser i debatten rundt norske juletradisjoner. Overraskende mange nordmenn aner ikke at man feiret jul/jol også før kristendommen kom til landet. Det kan virke som flere ikke kjenner til at det er fagforeningene som har sikret det norske folket de feriedagene de har krav på.

Vi finner det naturlig at i løpet av ti års skolegang foretar skolen en ekskursjon til kirken for å bli informert og lære om kirkens ritualer, tro, meninger og historie. På samme måte som de burde ha en ekskursjon til andre trossamfunn for å kunne sammenligne likheter og forskjeller. Men hvorfor er det så viktig å få barn fra barnehagestadiet til videregående skole inn som aktive deltakere på en eller flere gudstjenester hvert eneste år?

Det må være et tydelig skille mellom kunnskapsformidling om religioner og opplæring i tro i den norske offentlige skolen. Nå må ikke politikerne glemme at vi er pålagt av menneskerettsinstitusjoner å gi våre barn en objektiv, pluralistisk og kritisk religionsundervisning.

Det kan virke som om dette er tiltaket som skal redde den norske nasjonen. Vi mistenker at med tall som viser at nordmenn i snitt deltar på gudstjeneste en til to ganger årlig, så handler dette om å fylle de tomme kirkebenkene.

Har du meninger? Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!

KrF vil ha obligatorisk tilbud om skolegudstjeneste

«Det var presisert at gutten ikke hadde lov å synge med på refrenget»

Kulturministerens Facebook-jul viser hvor galt det kan gå når toppolitikere ikke forstår kontekst

God jul, for pokker