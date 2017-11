«Kanskje det bare var litt klønete?». Føkk det der.

For to år siden startet vi i tidsskriftet Fett emneknaggen «jegharopplevd». Mange tusen norske kvinner delte erfaringer med seksuell trakassering og overgrep. Målet med kampanjen var å få frem mange nok erfaringer til at de ikke kunne bagatelliseres mer. Da vi skrev den første tweeten hadde vi kanskje håpet på 50 lignende tweets, kanskje 100, men det kom tusenvis.

Trenden spredte seg til hele Skandinavia. Det er det samme igjen vi ser med #metoo, bare i langt større grad. De kontrære etterdønningene er likevel de samme over hele verden, virker det som: «Nei, ikke alle menn!», «hva med de kvinnelige svina» og «det er ikke så alvorlig, seksuell tilnærming er ofte klønete».

Føkk det der.

For det er ingen som har noen gang sagt at dette handler om alle menn, men det handler om nesten alle kvinner. Hver gang flere enn tre kvinner samles rundt et bord, så hører vi uten unntak minst en som har en kjip fortelling om en kompis, en sjef eller en tilfeldig på pub.

Med #metoo har kvinnene spilt ballen over på mennenes banehalvdel, og det er fascinerende å se på de ulike reaksjonene.

Mens Aleksander Schau tar selvkritikk for å ikke ha sagt ifra før i en Twittertråd og lanserer taggen #vivethvemduer, finner du folk som forfatter og TV-produsent Arne Berggren på den andre siden. Han tar ikke problemet på alvor og mener kvinner er mist like ille og at dette dessuten tilsynelatende ikke er noe man kan gjøre noe, og møter debatten med denne holdningen i et leserinnlegg på NRK: «Men la oss være ærlige. Mediebransjen og kulturlivet har alltid vært gjennomseksualisert. Til tider er det en del av luften vi puster i, selve omgangstonen.»

Var det kanskje også dette redaktør i TV2 Vegard Jansen Hagen tenkte da han valgte å ikke gjøre noe selv om han visste om flere alvorlige hendelser? Eller TV2 i det hele tatt, som har vært helt stille under hele denne kampanjen? Det er først etter press og massiv oppmerksomhet fra media at TV2 kaller inn til allmøte om sex-trakassering.

Noen er også redde for at det blir vanskelige å omgås på jobb eller ute for at menn blir så redde for å trø feil og at samspillet mellom kjønnene vil bli vanskeligere. Beklager den usaklige tonen, men altså: Buhu. Man merker om det er klønete sjekking på gang eller seksuell trakassering. Hvis ikke er jo dette en god tid til å gå litt i seg selv, prøve å lære seg forskjellen.

Dessuten: Kvinner har alltid tatt ansvaret for å innskrenke sine egne handlingsrom, i frykt for å bli tolket feil, oppfattet som om vi «byr oss frem» eller «ber om det». Kvinner er hele tiden på vakt for hvilke signaler vi sender ut og hvordan de blir tolket, selv om det gang på gang viser seg at uansett hvor obs du er, så kommer enkelte menn til å gjøre som det passer dem.

Nå er vi lei av å bære vekta av ansvaret alene. Og det er det mange menn som ser, også. Heldigvis er ikke alle så redde for endring som Berggren, og man ser tilløp til folk som både tar selvkritikk og som viser vilje til å gjøre noe med problemet. Enten det gjelder seg selv, eller det å kunne si fra til kompisen sin når han er en dritt.

Flere menn har på Twitter tatt et oppgjør med sin egen oppførsel og vedkjent hvor alvorlig og systematisk dette problemet faktisk er. Flere vi kjenner har også fått unnskyldende sms-er fra bekjente, venner og sjefer som beklager tidligere oppførsel. Det er godt å se at denne enorme debatten har satt selverkjennelsen i sving hos hos noen.

Men ikke alle, tydeligvis.

Kampanjer som #metoo og #jegharopplevd er med på å gjøre gråsonene klarere og både menn og kvinner blir mer oppmerksomme på hva som er ok og ikke; hva man skal se med fingrene gjennom og hva som bør meldes til sjefen. Og viktigst av alt; #metoo viser at for hver historie om én grenseoverskridende sjef eller kollega, finnes det med overveiende sannsynlighet flere.

Så la oss utveksle flere erfaringer, la oss snakke sammen, for #viveithvemduer.

Kanskje den negative effekten er at det blir noen hyggelige velmenende klemmer mindre på jobb. Men den prisen er det verdt å betale.