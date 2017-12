Vi må ikke sykeliggjøre alt som er annerledes, alle vanskeligheter og kriser og naturlige reaksjoner.

I alle tider har mennesker hatt det vanskelig og vært i sorg og kriser i perioder. Det er en helt «normal» del av livet, men de siste årene synes det å ha blitt slik at det å ha det vanskelig sykeliggjøres. Mange voksne og eldre sliter med ensomhet, og unge sliter gjerne med sin identitet og er rastløs og urolig, men er det en diagnose?

I julen er det mange som har det ekstra vanskelig. I julen blir problemer forsterket. Den ensomme blir ensommere, den fattige blir fattigere og de syke blir sykere. Det er et veldig forventningspress etter å få alt til, gi dyre gaver og ha mange venner å gå på julebord med.

Julen er blitt et kav og mas og handelsstandens høytid. Budskapet om fred og om en frelser født i en stall er kommet helt i skyggen av vårt materielle samfunn. Vi er blitt mer selvopptatte, og har ikke tid til å være et medmenneske for dem som har det vanskelig.

Kim Søderstrøm

Sosiale medier bidrar til å skape en oppfattelse av at perfekt og vellykket er standarden. Man har høye forventninger til seg selv og andre. Da blir og fallhøyden stor når du ikke klarer å leve opp til dine forventninger. Vi må lære de unge at det er naturlig å være forskjellig, at ikke alle er like god til alt og at det er vanlig å ha dårlige dager. Gjerne få inn «Livsmestring» som eget fag i skolen. På den måten tror jeg mange unge kan få hjelp til å takle de vanlige tingene i livet.

Alt for ofte gjøres det å ha det vanskelig til psykisk sykdom. Det er ikke psykt å ha det vanskelig, Men en kan bli psyk av å ha det vanskelig over lang tid. Sorg og kriser over lang tid kan bli til depresjon. Selvfølgelig er det viktig å få hjelp i kriser og i sorg, slik at det ikke utvikler seg depresjon eller angst, men man trenger ikke alltid medisiner eller terapi. Det kan være viktigere å ha noen som er der, som er til stede som man kan snakke med, omsorg og kjærlighet.

Man kan ikke medisinere bort sorg, savn, ensomhet, pubertet eller energi, men ved å være et medmenneske kan mange bli hjulpet. Kanskje skulle vi bruke denne julen til å se menneskene rundt oss, og se dem med hjertet. Kanskje skulle vi legge vekk masken, fasaden og båsene vi plasserer mennesker i og se ulikheter som en styrke. Vi er alle unike, med både svakheter og styrker.

Alle mennesker har potensiale. Det er viktig å lete etter og fremelske et menneskes potensiale framfor å fokuser for mye på mangler og diagnoser. Alle har vi det friske i oss. Det må vi lete etter. Vi må ikke sykeliggjøre alt som er annerledes, alle vanskeligheter og kriser og naturlige reaksjoner.