Hvis vi ikke kan diskutere kutt uten at en stortingspolitiker maler fanden på veggen, har dette landet et alvorlig problem.

Venstresiden og høyresiden har en dans i norsk debatt. Høyresiden prøver ofte å være ansvarlige og si at vi ikke bare kan ta for oss av lettvinte løsninger og bruke mer penger.

Summen av alle gode formål er ikke bærekraftig. Vi må også tenke på velferdstjenester til fremtidige generasjoner, ikke bruke opp alt i dag. Vi må tørre å noen ganger si nei. Smarte løsninger trenger ikke være dyre løsninger.

Mange på venstresiden vil derimot ikke anerkjenne at velferdsstatens bærekraft er et problem. De stempler lett enhver som løfter debatten om ansvarlighet for kalde og kyniske, ja, rett og slett som dårlige mennesker. Sammen med et utvalg interesseorganisasjoner danner de et klagekor som av og til er pinlig.

Sist ut var folkehøyskolene, som protesterte på at staten ikke lenger skal ta regningen for kortkurs i bridge, meditasjon og linedance. For interesseorganisasjonens handler det mye om meg og mitt, og hvorfor ikke akkurat mitt felt og min organisasjon prioritert. Og mye vil ha mer. Jeg har fortsatt til glede å møte en organisasjon som mener at det har fått nok penger eller at deres interessefelt i sin helhet er prioritert.

Diskusjonen begynte med stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H):

Så svarte stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp):

Nå skal det lov å være uenig i kuttforslag. Problemet da er at man må finne alternativer. Uenigheter er bra i norsk debatt, men da må det være en reell debatt om ulike forslag. Samfunnsdebatten kan ikke være at noen foreslår endringer og noen sitter stille i båten og sier nei til alt. Venstresiden må være tydelig, både på hva de er for og imot. Frølich opptrer ansvarlig, mens Toppe gjør det Senterpartiet kan best: si nei til alt uten egentlig å svare på samfunnets utfordringer.

At vi får trangere handlingsrom i fremtiden er det ingen tvil om. Perspektivmeldingen varsler oss om store underskudd. Da må Toppe som en ansvarlig politiker fra vårt fylke vise hvor hun vil trimme fettet. At hun slenger ut skattelette og lederlønninger til et par statelige ledere er ikke godt nok som kuttmuligheter. Dette er i realiteten en dråpe i havet og blir en symbolsak i stedet for det reelle kuttet som faktisk kreves.

Er Toppe modig nok til si hvor mye hun vil kutte? Eller fortsetter hun på nei-standpunkt og putter hodet i sanden?

Frølich prøver som en ansvarlig politiker å ta tak i et problem. Han kunne skjøvet det fra seg i håp om gjenvalg om fire år, men han velger å gjøre det upopulære og det vanskelige.

Det trenger ikke nødvendigvis være slik at høyresiden har alle løsningene, men vi anerkjenner i hvert fall at det eksisterer et problem. Enkelte andre partiene ser på meningsmålingene, lukker øynene, og håper de ikke tråkker noen på tærne i frykt for å miste stemmer ved neste valg. Politikken må være mer enn dette.