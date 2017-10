For mange er folkehøgskolen et sted for å realisere drømmer. Noen opplever det som livets høydepunkt.

Tusenvis av folkehøgskoleelever demonstrerte tirsdag foran Stortinget mot kuttene i støtten til landets folkehøgskoler. Forslaget til regjeringen i statsbudsjettet for 2018 innebærer et tilskudd til folkehøgskolene på 826 952 000 kr. Folkehøgskolene mener dette innebærer et kutt i deres støtte på 45 mill. kr.

Folkehøgskole er kanskje en av de fremste arenaene vi har når det gjelder selvutvikling og selvrealisering. Et av våre viktigste behov er de sosiale. Vi har behov for sosialt samvær, nærkontakt og å bli akseptert. Det handler også om å bli sett og å føle tilhørighet. Når disse behovene er oppfylt, utvikler vi oss til mennesker som er omtenksomme og samarbeidsvillige.

Det er ingen tvil om at en folkehøgskole stimulerer for at mange av disse behovene kan bli dekket. Det er en av få institusjonelle arenaer i samfunnet vårt som kan tilby gunstige vilkår for personlig utvikling og behovsdekning. Det er her vi mennesker både skal klare å bli respektert samtidig som vi skal klare å gi oss selv en verdi. Hvor vanskelig er ikke det? Kanskje er det her mange av menneskers største problemer oppstår, når de skal klare å finne sin egen verdi og å definere seg selv?

Det kan virke som om folkehøgskolen er noe skjermet fra verden utenfor, det bidrar til å redusere noen av de negative konsekvenser som oppstår under dekningen av de sosiale behovene. Dette kan være tilpasningspress, konkurranse og stress. At man opplever anerkjennelse kan være positivt for mange.

I vårt samfunn er ofte symboler med på å definere vår sosiale status. Igjen er folkehøgskolen et sted hvor man i større grad blir beskyttet for statusjaget. Her er alle likestilt, bor og spiser likt. Alle kan delta på de aktiviteter uavhengig av økonomi. Kvaliteten på relasjonene er ofte svært gode, man skal ikke undervurdere den kvaliteten folkehøgskoler har blitt så kjent for når det kommer til sosial nærhet og personlig utvikling. For mange er folkehøgskolen et sted for å realisere drømmer, og noen opplever det som livets høydepunkt. Folkehøgskolen varer riktig nok ikke evig, og det er vel egentlig heller ikke meningen, men du får enormt gode vilkår for å bruke folkehøgskolen som springbrett til din personlige selvrealisering senere i livet. De politiske argumentene om å kutte i statsstøtten til slike utdanninger som utfordrer hverdagen som mange elever flykter fra, er helt feil. Jeg tror at folkehøgskoleelever gir avkastning for samfunnet. For mange som søker seg hit for å komme seg unna de negative konsekvensene av utdannings- og profesjonstyranniet, livsperfeksjonismen og den til tider vanskelige overgangen til voksenlivet, er dette tilbudet verdifullt, berikende og givende.

Selv søkte jeg meg til folkehøgskole for å dekke både behov og interesser, men også for å unnslippe et stress. Jeg håpet også på å finne nye veier og motivasjon for tiden etter på. Kanskje resonnerte jeg meg frem til noe som ga mening for andre – for min egen del en litt for tidlig hyllest. Med tiden kommer svaret.

Uansett blir det et år med minner, av hvilken karakter gjenstår å se.