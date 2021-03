Sp har nøkkelen. Høyre har allerede tapt.

Jens Lorentzen Tidligere Høyre-politiker

Sp har nøkkelen til hvem som skal sitte i regjeringskontorene etter høstens stortingsvalg. Partiet har truffet en nerve i deler av det norske folk. Ønsket om å desentralisere makt, kapital og bosetting gir gjenklang hos velgere utenfor Oslo-gryten. Stortingsvalget til høsten har derfor en uvanlig sterk geografisk politisk dimensjon.

Noen kaller dette upresist for by mot land. Det er mer presist å se det som en protest mot samlingen av makt og kapital i hovedstaden. Og mens den sittende regjeringen kunne gjort grep som spredde denne makten til byer og tettsteder på Vestlandet eller i Nord-Norge, har de sittet viljeløst og sett på at avstanden mellom makt og folk bare har økt.

Med vidåpne øyne går statsministeren mot et valg hun kommer til å tape. Det finnes ingen strategi eller god plan som forhindrer denne vandringen mot stupet. Høyre sitter i regjering med to av landets mest upopulære partier.

Mye tyder på at KrF og Venstre ikke vil makte å komme over sperregrensen ved valget. Sylvi Listhaug har små forutsetninger til å løfte Frp til gamle høyder. Sp og Ap kan i ro og fred danne regjering etter valget.

Det er ingenting i dag som kan se ut til å forhindre det. Om disse to partiene vil sitte alene i regjering, eller ta med seg SV eller MDG får tiden vise. Kan hende, vil de søke støtte fra minipartiene KrF og Venstre.

Under Kåre Willochs regjeringstid ble hans mindretallsregjering fra 1981 utvidet med Sp og KrF i 1983. Den gangen var det helt naturlig for Sp å støtte og etter hvert delta i en regjering dominert av Høyre. Ideologisk sto Sp og Høyre den gangen nært hverandre. Det gjør de fremdeles.

I prinsipprogrammet til Sp står det eksempelvis at partiet vil styrke den private eiendomsretten. Også når det gjelder maktspredning og desentralisering er det på papiret lite som skiller de to partiene.

Til tross for store likhetstrekk er Høyre under Erna Solberg blitt uvenner med Sp. I praktisk politikk har Høyre stått for en sentraliseringslinje, der argumentet har vært at det er bare i større sentre at det kan etableres robuste fagmiljøer.

I digitaliseringen av nasjonen hevder Sp at dette er en feilslutning. Fagfolk som geografisk sitter fra hverandre, kan på gode måter drøfte saker på sine datamaskiner. Videomøter og webinarer istedenfor seminarer er noe koronakrisen har lært oss.

På dette grunnlaget har Sp vært motstander av politireformen, kommunereformen og regionreformen. Så mens Høyre kaller Sp reaksjonær, så kan Høyres moderniseringsiver av mange betraktes som utgått på dato.

For et parti som opplever medgang kan det imidlertid lure farer og snubletråder. Medgang beruser og kan medføre alvorlige feiltrinn. Jan Bøhler har meldt overgang fra Ap til Sp. Under hans påvirkning har Sp nå godtatt at Statens Eksportfinans legges til Groruddalen istedenfor til Vestlandet. Dette er en grunnleggende brist i Sps politikk. Slike svik mot egen politikk vil kunne straffe seg på sikt.

Distriktspolitikk og maktspredning kommer til å bli viktige saker i årets valgkamp. Kritikk mot regjeringens håndtering av pandemien kommer høyst sannsynlig til å bli et slag i luften.

Ap vil på sedvanlig måte angripe regjeringens skattepolitikk, økte sosiale ulikheter og mangel på økonomisk utjevning. Dette partiet strever med nytenkning og relevans til dagens utfordringer. Men Ap og Sp vil til sammen kunne oppnå rundt 40 prosent av stemmene. Dette er tilstrekkelig for en regjeringsdannelse.

Den nye rødgrønne regjeringen vil se dagens lys takket være Senterpartiet. Dagens Høyre burde kjent sin besøkelsestid og for lengst skjønt at det er bare dette partiet som kunne reddet Høyres plass i regjering.

