Karantenebrudd ved Rothaugen skole kan tilskrives dårlig kommunikasjon.

Det ble først meldt om begrenset smitteutbrudd på Rothaugen skole. Så ble rundt 2000 bergenserne sendt i karantene – midt i ferien og uten nærmere forklaring, skriver innsenderen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Oda E. W. Tvedt Foresatt til elev ved Rothaugen

Rothaugen skole besluttet å ha hjemmeskole hele denne uken.

Tiltaket, som ble iverksatt i samråd med smittevernlegen, kom som resultat av «urovekkende mange meldinger om karantenebrudd og at mange velger å ikke teste seg».

Det er lett å anta at skolen stenger fordi de umedgjørlige karantenebryterne nå saboterer skolehverdagen for de nesten 600 elevene på Rothaugen. Men i denne saken er det andre element det bør settes søkelys på, og da særlig de som har vært ansvarlige for kommunikasjonen.

Oda E.W. Tvedt er foresatt til en Rothaugen-elev. Foto: Privat

Fredag 26. februar klokken 13 meldte Rothaugen skole, pr. sms, til elevenes foresatte at det var et pågående smitteutbrudd ved skolen, og at de det gjaldt hadde blitt kontaktet. På dette tidspunktet sto mange familier sannsynligvis og pakket i bilen for å unngå vinterferierushet. Hvorfor denne informasjonen kom to dager etter at en ansatt først hadde fått påvist smitte, onsdag kveld, kan man jo spørre seg om.

De av oss som da ikke var definert som nærkontakter og som ikke hadde blitt kontaktet, kunne dra av sted.

Senere kunne vi lese i BT at nærmere halvparten av elevene ved Rothaugen var definert som nærkontakter og satt i karantene. Skolen sender en tekstmelding hvor de melder om stor pågang og ber om at vi ikke kontakter dem. Allerede her burde de ansvarlige ha fått indikasjon på at informasjonsbehovet var stort. Folk sto med ett ben i bilen og lurte på om de skulle dra i vei.

Først utpå dagen tirsdag 2. mars mottok jeg selv en tekstmelding. Ikke fra skolen, men fra et familiemedlem. «Dere er i karantene». Informasjonen sto å lese i BT, for dem som har abonnement. Det ble ikke gitt noen begrunnelse, og informasjonen lot seg ikke verifisere – verken på kommunens nettsider eller via skolen. Skolen hadde jo dessuten allerede frabedt seg spørsmål.

Først flere timer senere, tirsdag kveld, kom en tekstmelding, igjen fra Rothaugen skole: «Alle lærere og elever er satt i karantene t.o.m. 08.03.» Alle ble oppfordret til å teste seg og husstandsmedlemmer bedt om å være i ventekarantene.

Ut over dette var det ingen forklaring, ingen begrunnelse. Det var meldt om et svært begrenset antall nye smittede i tilknytning til utbruddet. På et blunk var altså det som ved et enkelt regnestykke må sies å være rundt 2000 bergensere satt i karantene eller anbefalt å gå i «ventekarantene», midt i en ferieuke, uten nærmere forklaring.

Nå er det jo slik at bergenserne har vist seg å være både lydhøre og tiltaksvillige. Men å be familier om å pakke medbrakte matvarer, levere inn leide ski ubrukt, forklare for barn og småsøsken at nei, nå blir det ikke noen ferie, og dra hjem for å sitte i karantene innenfor de fire veggene mange av oss har sett litt for mye til det siste året, og så ikke engang begrunne eller forklare vedtakene, kan tyde på at de ansvarlige tar innbyggernes tillit for gitt.

Men tilliten krever nettopp gjennomsiktighet og godt begrunnede vedtak.

Nå er det ingen tvil om at de av oss som har hytter å dra til og ski å stå på, allerede er så privilegerte at vi ikke har krav på medynk. Men det er heller ikke poenget: Poenget er at kommunen ved sin mangel på kommunikasjon til dem det gjelder oppnår et dårligere smittevernresultat enn det som hadde vært nødvendig. Og det går ut over alle, og særlig de mindre privilegerte.

Hvem har egentlig ansvaret for denne kommunikasjonen? Er det smittevernkontoret, skolebyråden eller skolen? Det kan virke som om tilfellet ved Rothaugen har falt mellom ulike ansvarsområder. Resultatet er at smittevernkommunikasjon har blitt redusert til et par tekstmeldinger og resten av ansvaret overlatt til mediene, som til tross for at de har gjort en god jobb, ikke kan eller bør erstatte myndighetenes kommunikasjon.

Mange har enten ikke forstått, eller valgt å se bort fra, anbefalinger gitt på vagt eller manglende grunnlag. Ansvaret for den lave tiltaksoppnåelsen ved Rothaugen bør plasseres der det hører hjemme, hos dem som har ansvar for den svært mangelfulle informasjonen til elever og foresatte ved skolen.