Rånarmiljøet er som ein stor familie

Vi står på parkeringsplassane fordi vi ikkje har andre plassar å halde til.

Isak Langeland skjønner at folk vert irriterte av svarte spinnespor på parkeringsplassar og skulle gjerne hatt ein annan samlingsplass for motorinteresserte. Foto: Privat

Isak Langeland

Etter at eg har delt dette, så veit eg at nokon her kjem til å bli irritert, sur og kanskje forbanna også. Men du bør tole såpass for å lese vidare.

Bilmiljøet her i Bergen og resten av landet er ein stor gjeng som samlast på parkeringsplassar om nettene i helgane. Eg trur hovudgrunnen til at me samlast då, er at resten av landet koser seg framfor fjernsynet, butikkane er stengde, og parkeringsplassane opne for oss.

Då kan vi stå der lengje berre for å snakke om bil, veg, motor og alt som kjem med dette. Nokre gongar vert det litt svarte spor på vegen eller på ein eller annan parkeringsplass. Men dette er ikkje lov i vårt vakre land.

Så ja, eg skjønner dykk når me speler høg musikk og lager svarte spinnespor. Mange av dykk har barn som søv eller skal legge seg når det vert bråk frå oss.

Vi ber om orsaking, men vi har framleis ingen andre plassar å halde til utanom alle desse vegane og butikkane.

Når ein er ung, har ein ikkje økonomi til å leige ein heil bane, det er svindyrt. Eikås motorsportsenter kostar mykje å leige i berre nokre få timar. Naf sin glattkøyringsbane kostar også nokre tusen for tre timar.

Vi køyrer ofte gjennom bompengeringen og bidreg slik sett med inntekter til samfunnet. Vi er ganske mange som møtest. Ungdommar med lite pengar i utgangspunktet.

Mange av oss i miljøet er lærlingar. Og lærlinglønna er, mildt sagt, ikkje mykje å skryte av. Ein vikar utan utdanning kan få meir enn ein lærling som held på med utdanninga si.

Mange av oss brukar store summar og mykje tid på hobbyen, som er bil.

Vi er ungdommar med lite pengar i utgangspunktet, og det kostar mykje å leige bane på for eksempel Eikås motorsportsenter, skriv innsendar. Foto: Trond Thorsen (arkiv)

I miljøet finst det alt mogeleg av bilar. Frå familiebilar til drifting, offroad og berre vanlege varebilar. Det er godt blanda med både menn og kvinner. Vi dømmer ikkje kvarandre!

Det er eit stort fellesskap, som ein stor familie. Vi spør om hjelp og tips, og så plutseleg har du som regel alt du treng. For meg er alt dette vakkert. Noko vi har skapt ut av berre det vi har stor interesse for.

Eg høyrer om folk som klagar mykje om nettene, og det same står i avisene. Me skulle so gjerne hatt nok pengar og sponsorar som ynskjer å få ein sikker nok veg for alle.

De som ikkje er med i bilmiljøet og har hatt eit ynskje om å vere med på treff, berre kontakt meg. Så får du både tidspunkt og møteplass.

Og sist, men ikkje minst, må eg berre håpe at dei som misliker vår hobby, klarer å halde ut nokre år til.

Det kjem fleire «RÅNARAR» med tida – det er eg sikker på.