Karakterer har tatt helt overhånd

To uker ut i semesteret lurer elever på hvordan de kan forbedre en karakter de ikke har fått ennå.

Er det en radikal tanke å kutte ut karakterer og si at «godkjent» eller ikke holder? spør Elin Sebjørnsen. Foto: Privat

Elin Sebjørnsen Lærer i videregående skole

Min far spurte aldri om hvilke karakterer jeg hadde. Ble det snakket om skolen, var det om hvorvidt jeg var grei eller ikke, og nåde meg om frøken hadde ringt hjem og sagt at jeg var rampete. Det skjedde noen ganger ...

Hver sommer og jul fikk vi karakterkortet med hjem med beskjed om å vise det til foreldrene og ikke åpne. Hvis min far var hjemme fra sjøen, slo hjertet litt ekstra. Spesielt fordi jeg hadde en bror som bare var et par år eldre, og visstnok aldri tullet seg.

Lettelsen var stor da mine foreldre kunne konstatere det viktigste, ikke om jeg fikk S, M eller G, men det som (forhåpentligvis) sto nederst: Elin flyttes opp til neste klassetrinn.

Nå har karakterer tatt helt over. Elever er fullstendig opphengt i selve tallet, mye mer enn hva det faktisk innebærer. Og vi andre baserer ofte vår oppfatning av de unge ut fra hvilke karakterer de har.

Foreldre er også ofte mer opptatte av hvilke karakterer ungene har, og hvordan de kan bli bedre, enn av om de har venner eller er sosiale. Også vi lærere snakker for mye om karakterer.

Slik forsterkes også det evige presset, og det å snakke om hvilke karakterer en har i det ene eller andre, blir viktigere enn å snakke om ting som jo faktisk er akkurat det.

Dagens unge spiser sunt og legger seg tidlig. Nesten ingen bråker, og de må tvinges til å ikke rekke opp hånden. To uker ut i semesteret lurer de på hvordan de kan forbedre en karakter de ikke har fått ennå. Kun et fåtall våger å snike på bussen.

I helgene skal de hjem og jobbe med skolearbeid og oppgaver. De debuterer seksuelt seinere enn før, og de drikker mindre. De vet hva de skal bli når de 16 og et halvt. All grunn til å rope varsku her!

Er det en radikal tanke å si at «godkjent» eller ikke, holder? Vi utjevner forskjellene ved å la de unge velge selv hvor de vil gå etter ungdomsskolen.

Fullfører du videregående til normert tid, får du godkjent. Hvis nivået slik det er nå, på medisin, juss, NHH og alt det der, er så vanskelig, ja, så faller de jo fra, de som ikke har evnene til akkurat det og det studiet, og så får de finne på noe annet eller prøve igjen.

Er den tanken så ille?

Vil vi ha et samfunn der alle loses gjennom systemet på kortest mulig tid, uten rom for å prøve og feile og ta en omvei – fremfor alltid å velge den som går rett frem? Vi har dessuten en utmerket privatistordning i dette landet.

Sosialøkonomi innebærer å skape rom for ulikheter og verdsette flere typer evner og egenskaper. Min far ville ment at det var viktig å være grei på skolen, komme seg gjennom og få seg en jobb.

Jeg tror mange ville vært enige med ham.