Er man venn av Bryggen, bør man ønske seg Bybanen dit

Bryggen har blitt vanskjøttet med trafikk, støy og eksos i alle år.

Bryggen

Grete Line Simonsen, Venstres medlem av Utvalg for miljø og byutvikling i Bergen Kommune; Tom Hiis Bergh, Venstres medlem i næringsutvalget, Vestland fylkeskommune

Nå har den kommet – rapporten som motstanderne av Bybanen over Bryggen lenge har håpet skulle gi en klar konklusjon på at verdensarvstatusen vil bli ødelagt. Men en slik klar konklusjon finnes ikke.

I rapporten har det ikke kommet frem kritiske faktorer som gjør at prosjektet må stoppes. Rapporten indikerer ikke at verdensarvstatusen er truet, og prosjektet fortsetter i tråd med bystyrets flertallsvedtak fra 2016. Det gis mange gode råd om hvordan prosjektet bør arbeides videre med, og det er bra og vil bli fulgt opp.

Bybane over Bryggen handler om noe så viktig og essensielt som hvilken byutvikling vi ønsker for byen vår. Bryggen-traseen gir best tilgjengelighet og er rimeligere enn tunnel – men er også simpelthen det alternativet som er best for Bryggen. Er man i sannhet Bryggens venner, da bør man ønske seg Bybanen dit.

Den nye rapporten påpeker at Bybanen over Bryggen er et samferdselsalternativ med positive og negative sider. Som alle andre alternativer.

Rapporten er foreløpig, og vi må vente litt til på et endelig resultat. Innen den tid vil det komme en sammenlignbar rapport for det andre alternativet, nemlig tunnel under sentrum. Denne løsningen har sikkert positive og negative sider den også, men definitivt noen store risikoer knyttet til grunnforhold og fare for sprekker og setnings-skader, ikke bare på Bryggen, men på store deler av gamlebyen.

Foto: Privat

Er det noe som truer verdensarven på Bryggen, så er det den biltrafikken som er der i dag, og som har vært der i alle år. Traseen over Bryggen vekker sterke følelser, og det er naturlig og bra. Men vi kan ikke unngå å undres over hvor hen det samme engasjementet har vært i alle disse årene hvor Bergen sentrum og Bryggen – vårt verdensarvsted, vår kulturarv – har vært overgitt og overlatt til biler, kø og lastebiler på tomgang.

Bryggen har blitt vanskjøttet med menneskefiendtlig gjennomfartstrafikk, støy og eksos i alle år. Og hvilken løsning har bybanemotstanderne på dette, om noen? Jo, det beste de har kommet opp med, er den såkalte Bymiljøtunnelen, som i realiteten er en byslum-tunnel som vil gjøre både Sandviken og Dokken til et nytt Danmarka plass.

Ønsker vi det? Nei. Vi vil heller se til Bryggen, og hva vi kan få til der:

Fra å være forsømt og overlatt til gjennomgangstrafikk, støy og eksos, vil Bybanen gi Bryggen den reparasjonen som stedet fortjener. Bybanen vil gi Bryggen et løft av kontinental kvalitet, som vil kombinere tradisjon og historie med moderne, menneskevennlig byliv. Ja, faktisk vil Bryggen med skinner, stolper og bybane føre minnene tilbake til den historiske, erke-bergenske originalen, den gang da trikken gikk der.

En endelig rapport om Bybanens påvirkning på Bryggens verdensarvstatus kommer i 2021, forhåpentligvis da med en enda klarere konklusjon. Rapporten om tunneltraseen venter vi også på med interesse.

Basert på den kunnskap vi har så langt, er vi uansett overbevist om følgende:

Bybanen over Bryggen er det beste verktøyet vi har for å ta vare på Bryggen samtidig som vi bygger en bilfri, trivelig og moderne by med byliv, handel, aktivitet og et godt bymiljø året rundt på verdensarvskatten vår. Vi heier på Bybanen over Bryggen!