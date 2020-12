Respektløst av Trym Aafløy

Ingen er uunnværlige.

Trym Aafløy og to andre bystyrerepresentanter har gått ut av Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). Her fra lykkeligere dager i 2019: Fra venstre Stian Harborg Skare, ny gruppeleder Cesilie Tveit, Rolf Scott (også utmeldt) og Trym Aafløy. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Cesilie Tveit Konstituert gruppeleder FNB Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg ønsker å gi et tilsvar til uttalelsene til Trym Aafløy i BT fredag.

At han tar æren for både valgresultat og at vi er der vi er i dag, er totalt respektløst overfor alle dem som var med å etablere partiet sammen med Trym. De har brukt utallige timer og ofret dyrebar kvalitetstid med familien sin.

Trym var tross alt ikke i full jobb på den tiden, slik de andre var som brukte all sin fritid etter arbeidstid for å bidra til å etablere FNB i Bergen.

Dette var folk som Stein Ove Hansen, Nils Haugland, Dag Aldal, Gunnar van der Meeren og Knut Inge Andersen. Disse har gjort en formidabel innsats for at FNB ble etablert i Bergen.

Det undrer meg også at det gis uttrykk for at de tre utmeldte ikke var gått inn i politikken for å drive partiarbeid. Skal man være en del av et parti og være en del av et veletablert organ som Bergen bystyre er med sitt parlamentariske system, så følger det naturligvis også med seg partiarbeid.

Man kan jo ikke velge dette bort fordi man ikke liker det.

Les også Bystyrerepresentant: «Utmeldingene er et demokratisk problem»

Jeg har stor respekt for at de velger å melde seg ut av partiet dersom føler at de ikke lenger passer inn i et nå veletablert parti, både lokalt og nasjonalt.

Vi er en flott motivert gjeng og er fortsatt det tredje største partiet i Bergen. Og det er absolutt ikke bom stopp for FNB i Bergen, slik Morten Myksvoll ønsker å presentere det.

Vi er mer styrket enn noen gang, med et nyoppstartet lokallag i Åsane, etter ønske fra velgere. Vi er blitt sterkere som en del av et nasjonalt parti som er klar for stortingsvalg. Vi er dyktigere og har mer erfaring som folkevalgt etter et år i bystyre. Mange andre partier har vært inkluderende i å hjelpe oss på veien.

Som i de fleste andre organisasjoner har også vi styrket oss for å evne å tåle en eventuell endring. Og det viser vi nå at vi klarer.

Ingen av oss er uunnværlige, derfor har vi jobbet bevisst med å ha flere ben å stå på.