Botilbud for rusavhengige og kriminelle like ved Gamle Bergen Museum er uforenelig med museumsdrift, mener Marianne L. Nielsen. Museet har ansvar for 115 bygg. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Marianne L. Nielsen Museumsdirektør ved Bymuseet i Bergen

Bergen kommune planlegger å etablere et botilbud for byens hardest rammede rusavhengige og kriminelle i Nyhavnsveien 10, like ved Gamle Bergen Museum. Bymuseet i Bergen mener at dette er uforenlig med museumsdrift.

Det er i dag et kommunalt botilbud samme sted. Etter at dette ble etablert, har vi hatt en rekke tilfeller av ordensforstyrrelser, innbrudd, tyveri og hærverk. Vi har gjentatte ganger erfart bruk av åpen ild på området. Samlet sett utgjør dette en sikkerhetsrisiko.

Forsterket bemanning og vakthold innenfor botilbudets fire vegger vil ikke ha betydning for sikkerheten på museumsområdet.

Det er samtidig relevant å spørre: Bør ikke museene være åpne og inkluderende for alle? I prinsippet ja, men i dette tilfellet nei. Vi kan ikke prioritere tung rusomsorg foran museets samfunnsoppdrag og sikkerhet.

Her er det vår hovedoppgave å sikre museumsdriften, kulturhistoriske- og fredede bygninger, samlinger, publikum, ansatte, beboere og øvrige leietakere på museumsområdet.

Museet har flere tilbud relatert til rus og kriminalomsorg. Men dette foregår i det stille, understreker museumsdirektør Marianne L. Nielsen. Foto: Privat

Mangfold og integrering er en viktig del av museumsarbeidet, og vi jobber aktivt med det. Museene er samfunnsinstitusjoner, mestringsarenaer og møteplasser. Formidlingen skal være relevant uansett bakgrunn, funksjonsnivå og interesser.

Flere av tilbudene våre som er relatert til rus, psykisk helse og kriminalomsorg er ikke noe det generelle publikum ser eller hører om. Dette er tilbud og aktiviteter som foregår i det stille, uten at de som deltar skal føle seg stigmatisert eller utlevert.

Vi samarbeider bredt med mange organisasjoner og fagmiljøer om dette.

Friluftsmuseet Gamle Bergen Museum ble åpnet i 1949, og har siden da vært utviklet som museum og turistdestinasjon. Gamle Bergen er imidlertid mer enn dette. Museet er en viktig del av et nabolag i en tettbebygd og mangfoldig bydel.

Museumsområdet skaper trivsel, det er en møteplass, et sted å leke, gå på tur og oppleve essensen av Bergen. Museet er også vertskap for en barnehage, for Bergen Kystlag og Kriminalomsorgen. Vi leier ut til boliger og verksteder for kunstnere, og er en viktig arena for frivillighet.

Området består av om lag 50 historiske trehus og et industriområde ved sjøen. En rekke bygninger fra det opprinnelige industri- og lystgårdsanlegget Elsesro er fredet, og det er et svært kupert og brannutsatt område. Bygningene og inventar er en sentral del av Bymuseet sin samling.

Mange av Bymuseets arenaer er tilgjengelige også når museene er stengt. Friluftsmuseene og parkanleggene er slik en viktig arena for lavterskel natur- og kulturopplevelser, noe som også har stor helsegevinst for mange. Det er et inkluderende og demokratisk tilbud.

«Mange av Bymuseets arenaer er tilgjengelige også når museene er stengt. Friluftsmuseene og parkanleggene er slik en viktig arena for lavterskel natur- og kulturopplevelser», skriver Nielsen. Foto: EIRIK BREKKE (arkiv)

At vi kan ha åpent, forutsetter at det er trygt for dem som ferdes der, samt for samlinger og bygninger. Dersom det planlagte botilbudet blir etablert, er vi bekymret for at Gamle Bergen vil utvikle seg til en åpen russcene tilsvarende Nygårdsparken.

Forholdene ligger dessverre til rette for det. Det vil medføre behov for økt sikkerhet, høye gjerder, porter, avlåste områder og lite tilgjengelighet. Området vil tape mye av sin attraktivitet.

Et fortsatt åpent og inkluderende museumsområde, samt investering i trygghet og bokvalitet for nærområdet er den beste løsningen for å hindre utvikling av nye russcener og kriminalitet.

Hensynet til museumsdriften og kulturminnene bør være en vesentlig faktor som tilsier at et slikt botilbud bør etableres et annet sted.