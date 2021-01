Dette vektlegg kvinner og menn når dei skal velje etternamn

Nesten halvparten av kvinnene held no på oppvekstnamnet sitt. Men for menn er lite endra.

Dronning Elizabeth fekk ikkje løyve til å endre namnet på den britiske kongefamilien frå House of Windsor til prins Philip sitt House of Mountbatten. Foto: Alastair Grant / TT / NTB

Line Grønstad Kulturvitar

– Er eg den einaste mannen i landet med kone og barn som ikkje tar namnet hans? Det seier prins Philip til dronning Elizabeth i tredje episode i fyrste sesong av The Crown. Som svar på utbrotet hans om at kvinners namneendring i ekteskap står i lova, svara dronninga med roleg stemme: Det er skikk, ikkje lovverk.

Det var ein skikk dronninga over lengre tid søkte å oppfylle, men ho fekk ikkje løyve til å endre namnet på den britiske kongefamilien frå House of Windsor til prins Philip sitt House of Mountbatten.

Skikken i 1940-talets Storbritannia likna den norske, men i Noreg hadde kvinners namneendring ved ekteskap vore påbode ved lov sidan 1923. Til då var det mange som ikkje hadde faste etternamn i det heile tatt, og etternamnsendring skjedde til dømes når ein flytta til ein ny gard.

Skikken med at kvinner endra etternamn blant øvrigheita som hadde hatt faste etternamn sidan 1700-talet og før, var heller ikkje særleg gammal i Noreg på 1940-talet. Den vaks fram på 1800-talet, og vart særleg vanleg mot slutten av 1800-talet, inntil den altså vart påbode ved lov for alle. Og med den lova vart det forbode for menn å endre etternamn til kona sitt namn, også om dei flytta saman på slektsgarden hennar.

Skikken og lovverket spela på lag fram til lovverket vart kjønnsnøytralt i Noreg i 1979. Etter det har talet på kvinner som held på oppvekstnamnet sitt, stadig auka.

Ei undersøking gjennomført i 2003 av Statistisk sentralbyrå viste at 20 prosent av kvinnene heldt på oppvekstnamnet sitt utan å endre noko, medan ei undersøking frå 2018 som eg har gjort, viser at nesten halvparten av kvinnene held på oppvekstnamnet. Frå ein av fem til ein av to kvinner av kvinnene som giftar seg, held altså på etternamnet sitt.

For menn har ikkje dette talet endra seg noko særleg. Medan 6 prosent av mennene endra etternamn i parforhold i 2003-undersøkinga, var det 4 prosent som tok partnaren sitt i 2018-undersøkinga. I tillegg var det mange av mennene som nytta seg av dei nye mogelegheitene som kom i 2003 til å ta inn partnaren sitt etternamn som mellomnamn. Det gjorde også ein del av kvinnene som sjølve heldt på oppvekstnamnet sitt.

Totalt sett var det altså fleire menn som i det heile tatt gjorde noko med namna sine i 2018-tala enn i 2003-tala, sjølv om det ikkje var fleire som endra hovudetternamnet.

Skikken med at kvinner endra etternamn vaks fram på 1800-talet, skriv kulturvitar Line Grønstad. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Kjensla av å skulle dele etternamn i kjernefamilien står sterkt for mange. Men idealet om at namnet individet har skal vere det same gjennom livet, står også sterkt. Dette idealet ser ut til å ha stått sterkt for korleis menn kan tenkje på namna sine sidan namnelova frå 1923 gav påbod om at mennene sine etternamn skulle vere uendra.

Dei siste tiåra har det same idealet vekst i styrke også for kvinner sine val av etternamn, eit ideal som for kvinner også har blitt styrkt av ideal om kjønnslikestilling.

Så kva er det eigentleg mennene og kvinnene i heterofile par forklarer etternamnsvala sine med? For kvinner som endrar etternamn er det gjerne tradisjon, altså ei opplevd kontinuitet med noko fortidig som pålegg visse handlingar i notida, som speler inn. Ønske om å dele etternamn i kjernefamilien er sentralt for kvinnene.

Menn som endrar etternamn, er også opptekne av at kjernefamilien og paret deler etternamn. Dei har vidare gjerne eit ønske om å ta vare på sjeldne etternamn, og ønskjer seg gjerne eit meir unikt etternamn dersom dei vaks opp med eit av dei meir vanlege namna.

For kvinner som sjølve held på oppvekstnamnet, er det kjensler av identitet knytt til etternamnet som er viktig, særleg det å skulle ha namnekontinuitet gjennom livet. Blant mennene som heldt på oppvekstnamnet, sto særleg tradisjonsargumenta sterkt.

For nokre var det at dei var menn nok som forklaring for valet, og blant menn som gifta seg på 1950-70-talet, var det svært uvanleg og tilnærma utenkjeleg å sjå for seg noko anna. Valfridomen til menn og kvinner var då svært avgrensa.

Dei fleste barn får far sitt etternamn i Norge, viser ei undersøking utført av SSB. Foto: NTB / Shutterstock

Både i 2003-undersøkinga og i 2018 var det vanlegaste at barn fekk etternamn etter faren sin. Men mange barn får etternamn etter begge foreldra. I 2019 fekk om lag halvparten eit etternamn som mellomnamn i tillegg til etternamnet, og 8 prosent fekk to etternamn bunde saman med ein bindestrek.

Bindestrek vart løysinga på spørsmålet om kva dronning Elizabeth og prins Philip sine etterkomarar skulle heite også. I 1960 utstedte dronninga ein deklarasjon som sa at mannlege etterkommarar som ikkje skulle arve krona og difor trengde etternamn, skulle heite Mountbatten-Windsor.

For øvrig kom namnet Mountbatten frå mora til prins Philip sin familie.