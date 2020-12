Vi er mange som heier på dykk, Amy!

Var ikkje dette året vi skulle vere litt ekstra rause?

Innimellom dei sju slaga, har enkelte tatt seg tid til å hetse nokon dei aldri har møtt og ikkje kjenner, skriv Renate Rivedal om behandlinga Amy Mir og familien (biletet) har fått i etterkant av NRK-programmet «Familiekokkene». Foto: Ada Hold Hjelmerud / NRK

Renate Rivedal Bergen

Etter at Amy Mir inviterte med seg mor og søster på kokkeprogrammet «Familiekokkene» på NRK, har familien opplevd grov hets på nett.

Fyrst ute var «vår alles» (statsstøtta) Hege Storhaug. Ho fortalde og forklarte at dei to døtrene i familien verken er norske eller pakistanske, men «islaminerte». Grunnen var at dei to (vaksne) døtrene gjekk med hijab, mens mor gjekk utan. Vidare kunne ho fortelje korleis NRK driv med aktiv islamisering gjennom programmet. Kvifor regjeringa framleis gir støtte til «Human Rights Service», er for meg ei gåte.

Men det som skremmer meg like mykje som Storhaug sitt innlegg, er kommentarfelta på sida hennar. Kanskje er det fordi eg heldigvis aldri har brukt tid der før at eg reagerte. Men eg vart faktisk både sjokkert, skamfull og forbanna.

Det har seg altså slik at inn mot dei siste dagane av året 2020, har nordmenn sete seg ned framfor tastaturet og mobilane sine. Innimellom dei sju slaga, har dei tatt seg tid til å hetse nokon dei aldri har møtt og ikkje kjenner.

Etter å ha tent på julebelysninga i tujahekken i hagen, var det på tide å dele nokon ord om korleis Noreg var før i tida, då «det var mannfolk i Norge som turte og drepe og kaste ut fienden.»

Etter å ha sett Stjernestøv på NRK med ungane sine har ein kanskje kjent på at det har vore naturleg å åtvare andre etniske norske om å halde seg unna «disse nye landsmennene», slik at ein ikkje vert fanga i «vennesyndromet».

Og mens julekrybba vert sett fram, med Jesusbarnet trygt plassert i krybba, og julestemninga verkeleg byrjar å sige på, var det på tide å berre slenge litt rasistisk drit om ein norsk gut som skal bli kasta ut av heimlandet sitt om få dagar.

Husk at vi er mange som har ryggen dykkars og som heiar på dykk, skriv Renate Rivedal til Amy Mir og familien.

Det her er ein desembermånad i eit år som kanskje kjennast litt ekstra langt. Vi er i ei adventstid der vi har snakka om å vere eit medmenneske, vere litt ekstra rause, fylle balkongane og vindauga våre med lys slik at naboen og dei som trakkar forbi skal kjenne seg litt betre. Blitt oppmoda til å sende ei ekstra melding eller ta ein ekstra telefon til nokon som treng det.

Slik at alle dei som kjenner litt ekstra på mørket kanskje får tent eit lite lys i seg, slik at dei klarar seg gjennom dagen, gjennom veka, gjennom jula eller gjennom året. Så prøv folkens. Prøv å vere litt greiare, både på nett og ute i verda. 2020 har vore året vi har vore i lockdown, kanskje året 2021 bør vere året vi opna døra vår på gløtt.

Vi er i ei adventstid der vi har fylt vindauga våre med lys slik at naboen og dei som trakkar forbi skal kjenne seg litt betre, også vert det slik heilt på tampen av året. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock

Og kjære NRK! Eg elskar pakistansk mat! Etter at pakistanske Nawabs kom til Bergen har det segla opp som eit av våre favorittkjøkken. Og no eg gler meg ekstra mykje til å sjå Amy Mir og familien laga mat i «Familiekokkene» i Romjula!

Og til slutt kjære Amy, systa di og mamma din! Eg er så lei meg for at dykk måtte oppleve det her, at det som skulle vere ein hyggeleg oppleving for dykk tre, i staden for vart vondt og vanskeleg. Sjølv om det kjennest ut som om heile Noreg er ein gjeng hatefulle rasistar, så er vi heldigvis ikkje det.

Husk! Vi er mange som ikkje er i kommentarfelta. Som likevel har ryggen dykkars, som heiar på dykk! Vi er mange som skjønnar at ditt hovudplagg ikkje er ein trugsel mot vår veremåte. Kanskje må vi berre bli endå flinkare til å vere endå meir høglydte, hjartelege og opne i 2021! For vi er her vi og!

Renate Rivedal er ekstern kunstanmelder i BT.