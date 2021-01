Kompetent og fleksibel arbeidskraft, må den virkelig hentes utenfra?

I noen tilfeller vil jeg tro at det er viljen og ikke evnen det står på.

Fisketorget er blant tusenvis av norske arbeidsplasser med stort innslag av utenlandske arbeidere. Importen av arbeidskraft har fått et så stort omfang at den kan svekke rettighetene til norske arbeidsfolk, frykter Vigdis Vestvik. Foto: Odd Mehus (arkiv)

Vigdis Vestvik Organisasjonsmedarbeider, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, avd. 09 Hordaland

I mediene har det i den senere tid vært skrevet en del om arbeidsinnvandring og covid-19 smitte. Mange bransjer i norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å holde hjulene i gang. Hvorfor er det slik? Er det ikke attraktivt nok å jobbe i de næringene som er mest avhengig av arbeidsinnvandrere?

Mange næringer går godt, til tross for ulike kriser. Mange kunne nok ha tiltrukket seg norsk arbeidskraft hvis de hadde hatt konkurransedyktig lønn- og pensjonsordning. Det er tross alt penger vi lever av, både som arbeidstakere og som, en gang i fremtiden, pensjonister. I noen tilfeller vil jeg tro at det er viljen og ikke evnen det står på, når så ikke skjer.

Selvsagt er det ikke slik at alle som benytter seg av innleid, og oftest, utenlandsk arbeidskraft, utelukkende gjør det for egen vinnings skyld. Men det er ikke til å stikke under en stol at det finnes en stor del aktører i norsk arbeidsliv som ønsker å få mest mulig fortjeneste til minst mulig pris.

Og mens denne utviklingen brer om seg, står stadig flere utenfor arbeidslivet. Faren med en økende grad av innleie er òg at organisasjonsgraden går ned.

Vi vet at mange innleide får beskjed om at de ikke har lov å melde seg inn i en fagorganisasjon. Jeg sier at vi vet det, for vi blir fortalt det. Dessverre er frykten for represalier fra bemanningsbyrået de er utleid fra, større enn troen på at vi som fagbevegelse kan gjøre noe for dem. Derfor tør de ikke å gi oss dokumentasjon på det. Det er frustrerende å møte denne siden av norsk arbeidsliv.

Norge er en del av EØS, enten vi liker det eller ei. Like fullt er det en kjensgjerning at denne frie flyten av arbeidskraft har påvirket det organiserte arbeidslivet i negativ retning. Mange mener at vi må melde oss ut av EØS, nettopp fordi den undergraver norske lønns- og arbeidsvilkår slik den er i dag.

En reforhandling eller videreutvikling av EØS-avtalen må ha fokus på norsk sysselsetting og norske arbeidstakerrettigheter. Og arbeidstakerrettigheter må prioriteres i utviklingen av nye handelsavtaler.

Skal vi for fremtiden ha et organisert arbeidsliv, eller skal vi fortsette på veien mot et arbeidsliv der få eller ingen er organisert? Et arbeidsliv der det ikke er gode fellesskapsløsninger, men den enes kamp mot den sterke som er rådende, som David mot Goliat?

Arbeidsgivere må legge til rette for at alle som kommer inn i bedriften blir fortalt viktigheten av å ha et organisert arbeidsliv, enten de er innleid eller fast ansatt. Og selvfølgelig skal de bli presentert for den tillitsvalgte! Dette står jo også klart i avtaleverket vårt.

Fagbevegelsen er ikke bare en motpart til arbeidsgiversiden. Vi er også en støttespiller som kan bidra med gode råd og innspill. Vi har et felles mål om å bevare arbeidsplassene. Arbeidsplasser den enkelte ikke bare kan leve med, men også av.

Jeg velger å tro at arbeidsgivere som ønsker kompetent og fleksibel arbeidskraft, vil finne det nærmere enn det ser ut til at de tror. Og at arbeidsgivere faktisk vet å verdsette den arbeidskraften de benytter seg av til å øke sin egen inntjening.

Det velger jeg å tro. Det motsatte er nesten uutholdelig å tenke på.