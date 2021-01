Feil å fremstille rus som et ikke-problem

I barnehagen finner vi til stadighet tabletter og sprøyter.

Rusmisbruk og sprøytespisser skaper bekymring i barnehagen, ifølge daglig leder Elin Vik i Kidsa Ladegården barnehage. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Elin Vik Daglig leder Kidsa Ladegården

BTs kommentator Anne Rokkan fremstiller i BT 17.01 Kidsa Ladegården barnehages plassering som et ikke-problem. Som leder i barnehagen og ansvarlig for 85 barns sikkerhet, opplever jeg dette tvert imot som et stort daglig problem. Barnehagen har adresse i Hans Hauges gate, vis-à-vis Bakkegaten, et bo- og omsorgssenter for rusavhengige, samt flere hospits.

Rus i nærmiljøet og de sikkerhetsmessige utfordringene dette gir oss, er et større problem enn vi i barnehagen selv klarer å finne løsninger på.

I barnehagen og dens nærhet finner vi til stadighet tabletter og sprøyter. De siste årene har vi dessverre hatt flere ulykker og nestenulykker med sprøyter på lekeplassen og på turer. Dette til tross for våre sikkerhetsrutiner og de risikovurderingene vi har gjort i barnehagen.

Kidsa Ladegården ligger vis-à-vis Bakkegaten, et bo- og omsorgssenter for rusavhengige, og flere hospits. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Nabolag, kommunen og politiet er godt kjent med vår beliggenhet og de utfordringene den medfører. Vi har jevnlig hatt dette som sak på møter i barnehagens samarbeidsutvalg og tatt initiativet til møter med kommunen, politi og Bakkegaten for å finne løsninger. Det har vi til dags dato ikke klart.

Mange av de som bor på omsorgssenteret, støtter oss i at barn og rus ikke er en rett kombinasjon. Vi har informert ruskoordinator i Byrådsavdelingen for arbeid, sosial og bolig om dette, og de skal møte med oss nå i januar.

De ansatte skjermer barna så godt de kan. De sjekker utelekeplassen hver morgen og vier mye oppmerksomhet til dette i utetiden. Området utenfor barnehagen sjekker vi så ofte som mulig. Men det skaper mye bekymring og ekstra ansvar på de ansatte som skal verne om barna.

Barnehagen og foreldre ønsker derfor å løfte problemstillinger om rus i nærmiljøet sett fra barnas perspektiv. Vi planlegger i disse dager et møte med representanter fra nærmiljøet, politi, byråd for barnehage, skole, idrett og byråd for arbeid, sosial og bolig, samt andre politikere, for å belyse problemene det åpne rusmisbruket kan føre til i en barnehage.

De ansatte i Kidsa Ladegården har mange ganger funnet brukte sprøyter på barnas lekeområde. Denne ble funnet 21. desember, ifølge innsenderen. Foto: Privat

Vi stiller følgende spørsmål:

Er det realistisk at personalet klarer å sikre lekeplassen for sprøyter og tabletter? Klarer vi dette samtidig som vi har omsorg for barn?

Er det rett at vi skal være usikre på om barna er trygge på lekeplassen vår?

Er det påregnelig med vår beliggenhet at vi og barna skal finne sprøyter og tabletter på lekeplassen vår?

Er det rett å samlokalisere barn og rus(mis)brukere?

Er det rett at barns lek og aktiviteter skal måtte begrenses, f.eks. må vente med å gå ut til lekeplassen er sjekket for sprøyter, barna må instrueres i å ikke stikke hendene inn i spennende steinmurer i nærområdet, osv.

Hvem er ansvarlig når barn eller ansatte stikker seg på sprøyte?

Det er feil å antyde at dette er et ikke-problem. Spesielt for oss som har dette som en del av vår hverdag og som har ansvar for barn og barns sikkerhet.