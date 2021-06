En ny regjering for vanlige folk

I åtte år har vi hatt en høyreregjering som prioriterer de på toppen.

Mange yrkesgrupper som har vært viktige under korona, trenger mer tid, ressurser og lønn, ikke privatisering og usikre stillinger, skriver Linda Monsen Merkesdal. Foto: Jon Sigve Mæland

Linda Monsen Merkesdal Fjerdekandidat for Hordaland Arbeiderparti

Arbeiderpartiet mener at vi trenger en ny regjering som setter vanlige folk først. Derfor går vi til valg på arbeid til alle, en sterkere velferdsstat og en klimapolitikk som kutter utslipp og skaper arbeidsplasser.

I åtte år har vi hatt en høyreregjering som prioriterer de på toppen. Denne politikken både øker forskjellen mellom folk og mellom by og land. Det er ingen overraskelse at Høyre nå synes dette er ubehagelig å snakke om.

I BT 8. juni virker det som at stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland fra Høyre ønsker at vi i dette valget ikke skal diskutere urettferdigheten som finnes i dagens samfunn. Hun skriver at Høyre skal være et parti for «alle», men etter åtte år i regjering kan vi med sikkerhet si at dette bildet ikke stemmer.

Høyresiden har gitt milliarder i skattekutt til de aller rikeste, mens vanlige folk må ta til takke med dyrere barnehager og mindre trygghet i arbeidslivet.

Eskeland bruker det gamle velkjente argumentet om at det ikke finnes valgfrihet innen offentlige tjenester i kommuner, fylke og stat. Dette er typisk brukt som et argument for å privatisere vår felles velferd. Heldigvis vet de fleste av oss at våre dyktige offentlige ansatte, eksempelvis i barnehager, skoler, sykehjemmene og sykehusene, nettopp skaper valgfrihet og trygghet for oss alle.

De tar vare på de viktigste i livene våre og løser viktige oppgaver som vi som enkeltpersoner ikke klarer å gjøre på egen hånd. Mange av dem har stått i front under koronaepidemien og har fått samfunnet til å gå rundt i en tid der mye annet har stått stille. Det mange av dem trenger, er flere kollegaer, mer tid og ressurser og en anstendig lønn å leve av – ikke privatisering og usikre stillinger.

Høyre liker å snakke om valgfrihet i festtaler og i avisene, men gjør det motsatte i sin egen politikk. Kanskje Høyre bør spørre ansatte i helsevesenet som kun blir tilbudt små deltidsstillinger, og avskiltede lærere hva de mener om høyresiden sin valgfrihet?

Og hvor ble valgfriheten av for alle de menneskene som mistet arbeidsavklaringspengene? Eller hva med valgfriheten for dem som ikke lenger fikk tilskudd til tannregulering, fysioterapeut eller endret brillestøtte? Hva med minstepensjonistene?

Listen er lang, og eksemplene er mange. Arbeiderpartiet mener at reell valgfrihet må skapes i fellesskap gjennom et trygt arbeidsliv, en lønn å leve av og en sterk velferdsstat. Da får vi trygghet og valgfrihet sammen, uavhengig av størrelsen på lommebok eller hvor du bor i vårt langstrakte land.

Nå må det være vanlige folk sin tur.