TkVestland bør liggje i Bergen

Langt fleire pasientar må reise dersom senteret skulle ligge i Førde.

I dag held fylkeskommunens kompetansesenter for tannhelsa til i dette bygget i Årstadveien. Det bør det halde fram med, skriv innsendarane. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Ellen Berggreen Forskningsleiar, TkVestland

Anne Marit Graue Spesialist i pedodonti, TkVestland

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I BT 5. juni tek instituttleiar Bodil Kristina Lund ved Institutt for Klinisk Odontologi (IKO) ved UiB til orde for å flytte TkVestland (TKV) frå Bergen til Førde.

Plasseringa i dag er vald på bakgrunn av kor pasientgrunnlaget er størst og for nærleik til andre helseaktørar.

Ved TKV sin spesialistklinikk er 84 prosent av pasientane prioriterte pasientar i den offentlege tannhelsetenesta, som alvorleg psykisk sjuke, sjukeheimspasientar og barn og unge.

Lund påstår at TKV konkurrerer med både private spesialistar og IKO om pasientar og kompetanse.

TKV har ein samarbeidsavtale med UiB som sikrar IKO tilgang til spesialistkasus, og ei samlokalisering gjer at fleire tilsette på TKV gjev undervising på IKO. Dei vaksne betalande pasientane går i hovudsak til private spesialistar.

Fakta Tannhelsetenesta kompetansesenter Vestland Eit av seks regionale kompetansesenter i odontologi.

Her blir det gitt tilrettelagt spesialisttilbod til born og unge, personar med tannlegeskrekk, eldre og sjuke på institusjon og andre prioriterte grupper. Ved ledig kapasitet givast det også tilbod til vaksne betalande pasientar.

TkVestland driver også med etterutdanning og kursing av tannhelsepersonell, og dessutan forsking.

Eies av fylkeskommunen som også driver ordinære tannklinikkar.

I 2019 hadde TkVestland 56 millionar i inntekter og 64 millionar i utgifter. Kilde: Vestland fylkeskommune Les mer

I mars i år uttalte Lund i eit intervju i Tannlegeforeningens Tidende: «Vi samarbeider godt med kompetansesenteret. Situasjonen har satt seg, og vi har funnet en fin form. Når vi utlyser stillinger ved IKO nå, får vi en stor mengde søknader».

At Lund no ikkje er einig med seg sjølv, og meiner at TKV bør flytte til Førde fordi konkurransen om personell då vil bli meir gunstig for IKO, er oppsiktsvekkande.

Vil ikkje nettopp det bidra til å splitte fagmiljøa? Skulle ikkje TKV ha trong for den same kompetansen uansett lokalisering?

Les også Her løses de største tannhelseproblemene. Men den offentlige klinikken går med millionunderskudd.

Vegen frå Førde til Bergen er ikkje lengre enn vegen frå Bergen til Førde, men det blir langt fleire pasientar som må reise dersom senteret skulle ligge i Førde. Dei samfunnsøkonomiske konsekvensane ville verta store i form av auka reisekostnadar for både fylkeskommunen og pasientane.

Det var planlagt ein mindre offentleg spesialistklinikk i tidlegare Sogn og Fjordane fylke. Oppretting av ein slik klinikk vil kunne dekke tilbodet til pasientane i den nordre delen av fylket.

TKV er ein del av Alrek helseklyngje. Det er viktig for godt samarbeid med andre helseaktørar slik at det kan utviklast eit betre helsetilbod til pasientane framover.