Barna har hatt det bedre i barnehagen under pandemien

Ungene har blomstret med tettere voksenkontakt og det har ikke vært noen runder med diaré og oppkast.

Barna har vært tryggere og hatt det bedre i barnehagen under pandemien, skriver innsenderen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kristine Karoline Halvorsen Bergen

Grønt nivå? Glemme alle smittevernregler? Nå når vi hadde det så godt ...

For noen av oss har denne pandemien vært en velsignelse. Slippe å klemme mennesker man ikke kjenner. Slippe å gå i middagsbesøk med en kjedelig bordkavaler fordi den geskjeftige venninnen din mener at du må finne deg en ny mann. Slippe å gå på byen og stå timevis i taxikø i pisseregnet for å komme seg hjem.

Det å få lov å være hjemme i min egen stue hver eneste kveld og drikke te og snakke i telefonen med gode venner uten mas om byturer og fjellturer har vært helt fantastisk. «Nå må vi jammen møtes» kan elegant avvises med «nei, jeg har så mange nærkontakter på jobb, tror jeg står over».

Kristine Karoline Halvorsen ser mange gode sider ved livet under pandemien – både hjemme og på jobb. Foto: Privat

Bare kose med kattene og lese gode bøker. Reolen med uleste bøker er i ferd med å tømmes, og biblioteket har jo også vært stengt i perioder! Jeg innrømmer gjerne at jeg er en hjemmekjær stuegris, og under pandemien var det jeg som var den normale. Deilig følelse.

På jobb har det også vært gode tider. Som ansatt i barnehage ser jeg hvordan ungene har blomstret med tettere voksenkontakt. Små grupper som har vært sammen hele dagen. Ingen møter, ingen måltid som skal forberedes, ingen kjempestor oppvask som må ekspederes og stjeler tid fra en allerede presset grunnbemanning. Særlig tiden med kortere åpningstid har vært magisk.

Å unne seg luksusen det er å forsvinne inn i en altoppslukende lek med tre barn, er en drømmesituasjon for en travel pedagog! Voksne går ikke engang på pause. De får være 100 prosent dedikert til barna og kan bygge og videreutvikle de gode, trygge relasjonene som er nødvendige for å drive et godt pedagogisk arbeid.

Barna har vært tryggere og hatt det bedre i barnehagen under pandemien.

Aldri har barna vært så friske som under pandemien. «Vaske hender, vaske hender, såpe på – tralala» har gjort underverker for den generelle helsetilstanden til norske barnehagebarn. Ingen runder med diaré og oppkast denne vinteren, nei.

Selv de aller yngste barna kryper med største selvfølgelighet bort til vasken og venter tålmodig på den foreskrevne håndvasken.

Fokuset på håndvask har gjort underverker for helsetilstanden i barnehagen. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

En titt i regnskapene til barnehagen viser at vi har nesten tredoblet forbruket av såpe og tørkepapir. Jippi – det fungerer! Det enkleste er ofte det beste.

Og for et kompetanseløft vi har hatt når det gjelder digitale løsninger! Møte på Teams? No problem! Damer i 50-årsalderen svinger opp med hdmi-kabler, muter og skifter bakgrunnsbilde som de ikke skulle ha gjort annet i hele sitt liv. «Nå må jeg stikke, har et nytt møte om to minutter», sier vi med den største selvfølgelighet. Logger oss ut av grupperommet, trykker på neste link og er med i neste møte.

Og den eneste transportetappen vi har lagt bak oss, er til kjøkkenet for å fylle på kaffekoppen. Ingen bilkøer, parkeringsbøter eller kjedelige transportetapper. Og hvis møtet blir for kjedelig, kan jeg snike meg til å gjøre andre ting, men det må du ikke si til sjefen min.

Kontanter har vi sett lite til. Nå er det Vipps og tæpping som gjelder. Trenger ikke lenger den tunge lommeboken som er sprengfull av kronestykker du aldri får brukt opp.

Er det overhodet ingenting jeg har savnet under pandemien? Jo, det er en ting – reising! Gleder meg vilt til å pakke sommerklær, pass og bikini, vise frem mitt flotte grønne koronasertifikat og flakse ut i verden. Nærmeste strand med garantert sol, sommer og paraplydrinker og en god bok. Det blir deilig i den nye normalen. Hører du bølgeskvulpet og sirissene i det fjerne?