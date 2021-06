Nei til nedlegging av helsestasjoner

Er bergenserne informert om at dette er vedtatt?

Helsestasjonene benyttes blant annet av gravide og småbarn. Nå vil tilbudet bli mindre tilgjengelig i flere bydeler i Bergen, advarer innsenderne. Foto: Lise Åserud / NTB (illustrasjonsfoto)

Byrådet har bestemt at helsestasjonene i Loddefjord (Vestkanten), Laksevåg (Laksevåg senter), Bønes og i Olsvik skal legges ned. Heretter skal foreldre og barn henvises til en sentralisert helsestasjon ved Oasen i Fyllingsdalen. Den skal ha et samlokalisert tilbud til barn i bydelen og vil sikkert gi gode tjenester til de barn og familier som bor i nærheten av Oasen. Men dette kan ikke skje på bekostning av tilbudene i Loddefjord, Olsvik, Bønes og Laksevåg.

Helsestasjonen er et unikt og verdifullt tilbud til alle barn fra 0 til 20 år. Tilbudet er gratis og skal være tilgjengelig for alle. Her får barn og foreldre helsefaglig og tverrfaglig tilbud fra helsesykepleier, psykolog, jordmor og barnelege fra de er født. Helsestasjon følger opp alle barn med regelmessige kontroller i forhold til fysisk og psykomotorisk utvikling.

Helsestasjonen har òg forskjellige gruppetilbud til foreldre og barn for å støtte foreldre og gi tidlig hjelp og innspill i forhold til problemer som kan oppstå.

Helsestasjonen har alltid vært viktig i forhold til å oppdage og følge opp barn som ikke har det bra, ved omsorgssvikt og evt. vold i hjemmet.

En forutsetning for at helsestasjonen skal kunne oppfylle sin funksjon som et trygt sted der det er lett å ta kontakt for råd og veiledning, er at den er lett tilgjengelig. En skal kunne ta direkte kontakt ved behov. Slik helsestasjonene er plassert nå, er det mange som har gangavstand til sin helsestasjon. Det sier seg selv at dette gjør det lettere å oppsøke hjelp ved behov.

Fra 27. august i år flytter helsestasjonen fra Laksevåg inn i Tryg-bygget i Fyllingsdalen. Det er tilsvarende planer for de andre lokale helsestasjonene. Fra denne datoen må brukerne av helsestasjonene belage seg på en mye lengre reisevei. For noen vil det være nødvendig med to busser for å komme til avtaler. Det sier seg selv at det å kunne stikke innom helsestasjonen for eksempel for å veie babyen eller for enkle spørsmål, vil falle vekk for de fleste.

For dem som disponerer bil, vil dette kanskje ikke være så vanskelig, men vi vet at mange unge småbarnsforeldre ikke nødvendigvis har bil til disposisjon. Et så viktig tilbud for barn i bydelen Laksevåg og Fyllingsdalen vil bety et alvorlig tilbakeslag for disse tjenestene. Dette kan ikke befolkningen i Laksevåg og Fyllingsdalen finne seg.

Er befolkningen informert om at dette er vedtatt og skal skje?

Rødt krever at helsestasjonstilbudene i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen opprettholdes.