Å ha vondt i tankene

Gjør det du lyster når du orker, og vit at du er mer enn god nok.

En måte å bli frisk, er faktisk å komme seg ut og gå på tur, skriver Therese Thormodsen. Her med sin hund, Mikkel. Foto: Privat

Therese Thormodsen Sandviken

Et innlegg i BT 13. juni har fått debatten i gang igjen. «Du som skal være syk, men ikke ser syk ut, hva gjør du på fjellet?»

Jeg er sikker på at veldig mange stiller seg undrende til min livsstil. Jeg bader, går på tur, tar meg et glass vin hvis jeg vil. Kanskje en tur på byen. Prøver å være sosial. Og jeg ser jo ikke syk ut! Hvorfor jobber ikke jeg?

Det alle ikke ser, er at jeg har dager hvor smerter river i kroppen, lite eller ingen søvn. Følelsen av influensa og fyllesyke på en og samme gang. Jeg kunne ramset opp symptomer i fleng, men ser ingen grunn til det.

Men kan man forestille seg hva å ha sånne dager, kanskje flere ganger i uken, kanskje uker i strekk, gjør med psyken? Jeg kan gjerne innrømme at det er tungt til tider, og tanken på at det er sånn livet kommer til å bli, henger over meg hver gang jeg sitter under teppet og knapt klarer å gå på butikken.

Men så får jeg dager innimellom, hvor kroppen og hodet fungerer. Selvfølgelig gjør jeg da de tingene som er med på at jeg føler meg bra og har det fint. Som å bade, gå tur osv. Skal jeg ikke få lov til det da, siden jeg ikke ser syk ut den dagen?

Det en del mennesker kan ha problemer med å forstå, er at det å ha en usynlig sykdom tærer vel så mye på det psykiske. Stigmatisering over ikke å være i jobb, blikk og kommentarer fra folk som ikke vet eller forstår. Og det verste: sine egne tanker om udugelighet, oppgitthet, tapte drømmer og ønske om å være frisk. Man blir syk i tankene.

Og hvorfor skulle man ikke bli syk i tankene? Selv om man ikke kan ta og føle på en tanke, er den mindre virkelig da? Er man syk i en arm eller fot, er det mer reelt fordi man kan se det og ta på det?

Nei, man kan ikke se tanken og psykisk sykdom. Er en person med psykisk sykdom mindre syk enn en med astma for eksempel? Man kan høre og gjerne se at en astmatiker får anfall, man gjør gjerne ikke det med en som sliter med psykisk sykdom. Men det er like reelle sykdommer.

Og en måte å bli frisk, er faktisk å komme seg ut, gå på tur, prøve å være sosial. Finne de verktøyene som hjelper til at tankene blir bra og holder seg bra. Og man burde få lov til det uten at folk med lite forståelse skal komme med nedsettende kommentarer som igjen gir negative tanker.

Jeg har en egen evne til å blåse i hva folk måtte tenke og tro om meg. Jeg kan ikke gjøre noe med andre menneskers oppfatning av meg. Men jeg kan gjøre noe med min egen.

Jeg kan love at jeg kommer til å fortsette med akkurat det jeg har lyst til, når jeg klarer å gjøre det. Uten tanke på at noen kanskje mener at jeg ser ikke syk ut.

Jeg kan bare håpe at andre i samme situasjon som min klarer å lære seg å bare gi faen i andres holdninger. Jobb med deg selv, gjør det du lyster når du orker, og vit at du er mer enn god nok, enten du er usynlig syk i kroppen eller i tankene.