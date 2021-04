Sammen setter vi en ny kurs for Norge

Skal vi få regjeringsskifte, må vi stå sammen.

Høyresiden vil tjene på at venstresiden ikke er samlet, advarer Marte Mjøs Persen (Ap) i sitt svar til Sara Bell (SV). Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Marte Mjøs Persen Ordfører i Bergen og Aps førstekandidat til stortingsvalget fra Hordaland

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

SVs andrekandidat sparker i gang valgkampen uten et eneste ord om egen politikk. På venstresiden er vi enige om mye, for eksempel at vi nå trenger en ny regjering som prioriterer vanlige folk. Skal vi få det, må vi stå sammen. Alt annet tjener høyresiden på. Arbeiderpartiet vil heller bruke dagene frem til valget på å snakke om egen politikk og de sakene folk bryr seg om.

Vi går til valg på trygt arbeid til alle, å styrke velferdsstaten vår, og å føre en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

Les også Innlegget hun kommenterer: «Liv og lære i Arbeiderpartiet»

De siste årene har forskjellene i Norge økt. Avstanden har blitt større mellom fattig og rik, men også mellom by og land. Koronakrisen har satt et forstørrelsesglass på denne utviklingen. Over 200.000 vanlige folk er helt eller delvis uten jobb, og mange sårbare grupper har stått uten hjelp gjennom en lang og krevende tid. Nå trenger vi sterkere fellesskap.

Arbeid til alle blir derfor jobb nummer én for den nye regjeringen. Vi trenger flere, hele og faste, og grønne jobber. Vi trenger en aktiv stat som er villig til å satse, ikke en regjering som sitter på hendene og venter.

Korona har vist oss hvor viktige velferdsstaten er. Fra at vi har en sykelønnsordning som gjør at folk holder seg hjemme fra arbeid dersom de har symptomer på sykdom, til et sterkt offentlig helsevesen som gir alle rett til et likeverdig helsetilbud, uansett hvor mye du tjener.

En ny meningsmåling viser at en Ap-ledet regjering sammen med SV og Sp er det mest populære alternativet, skriver Persen, her på Aps digitale landsmøte. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Velferdsstaten gjorde oss bedre rustet til å takle koronakrisen, enn mange andre europeiske land. En ytterligere styrking av velferdsstaten vil være viktig på kort og på lang sikt. Læreplassgaranti, tannhelsereform og ja, gratis SFO for de minste, er viktige grep vi vil ta for å utvide fellesskapet. Endringer som krever at stat og kommune jobber sammen. Den muligheten har vi nå, men den krever et regjeringsskifte.

En fersk meningsmåling viser at folk med stort flertall ønsker en ny regjering. Etter åtte år med Høyre, KrF, Venstre og Frp, ønsker folket et skifte. Målingen viser tydelig at det er en Ap-ledet regjering sammen med SV og Sp som er det klart mest populære alternativet.

Jeg tror at SVs andrekandidat og jeg er enige om at Norge trenger en ny retning. Jeg ønsker Bell og de andre i SV lykke til med å snakke om og fronte egen politikk frem mot valgdagen. Sammen kan vi sikre en ny kurs for Norge.