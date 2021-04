Strengere tiltak – rødt nivå nå!

Byrådet i Bergen bør ikke være fornøyd med dagens høye smittetrykk.

Torsdag ble det meldt om 52 nye smittede i Bergen. Dette nivået er for høyt, mener innsenderne. Illustrasjon: Shutterstock

Gunnar Kvåle Professor emeritus i internasjonal helse og landsstyremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon

Bodil Håheim Lege, spesialist i barnesykdommer, Bergen

Siden 23. mars er det registrert et stabilt høyt smittenivå med i gjennomsnitt rundt 30 smittede pr. døgn, og smittetrenden er nå igjen stigende. Den siste uken har vi hatt et smittetrykk tilsvarende 160 pr. 100.000 over 14 dager.

Bergens Tidende melder 15. april at det er registrert 52 nye smittede i Bergen siden forrige rapport. Ikke siden 20. november er det registrert så mange smittede på én dag. 39 er nærkontakter, men 10 har ukjent eller usikker smittevei.

Helsebyråd Beate Husa sier at tallene gir grunnlag for bekymring, men at et enkelttall «ikke er avgjørende for innføringen av tiltak», ifølge BT. Dette er imidlertid ikke et enkelttall, men del av et vedvarende høyt smittenivå i mer enn tre uker. Med dagens smittetall er trenden igjen stigende. Smitten ikke har over lang tid ikke gått ned. Derfor burde strengere tiltak vært innført tidligere slik at vi kunne unngått stigningen vi nå ser.

De siste 14 dagene er 101 barn i aldersgruppen 13–19 år rapportert smittet i Bergen. Dette betyr at bare i løpet av de siste to ukene er rundt 1 av 200 barn i denne aldersgruppen i Bergen blitt smittet. Smitten blant dem er mer enn dobbelt så høy som i den nest hyppigste gruppen, ungdom mellom 20 og 29.

Professor Gunnar Kvåle og lege Bodil Håheim ber byrådet i Bergen om å ta i bruk tøffere virkemidler i kampen mot korona. Foto: Privat

Siden begynnelsen av april har det vært smitte på rundt 20 skoler Bergen. Hvis ikke smitten blant unge raskt slås ned, vil enda flere barn bli syke, og smitten kan spres seg videre til foreldre og andre nærkontakter. Med skoler på gult nivå kan dette være svært mange og vil derfor medføre betydelig skolefravær i form av karantene for mange.

Når Byrådet ikke innfører rødt nivå i skolene, slik som både Stavanger og Oslo har gjort, tar politikere i Bergen ikke det høye smittetrykket blant barn og ungdom i Bergen på alvor.

I motsetning til Bergen, besluttet Stavanger å ha planleggingsdag 14. april, og det er bestemt at byen går over på rødt nivå for skoler og barnehager frem til 30. april. Da denne beslutningen ble tatt, hadde Stavanger kommune omtrent samme smittetrykk som Bergen har nå.

Bydelene Årstad, Arna og Laksevåg, med til sammen rundt 95.000 innbyggere, har nå omtrent tilsvarende høyt smittetrykk som i Stavanger (145.000 innbyggere) med 160–190 pr. 100.000 siste 14 dager (Kilde MSIS).

Barnehager og skoler i Oslo er organisert på rødt nivå fra 19. april. Ungdomsskolen, videregående skole og 5.–7. trinn i særlig smitteutsatte bydeler har heldigital skole til og med 16. april, og går til forsterket rødt nivå fra mandag 19. april. Bydelene Nordre Aker, Nordstrand, og Vestre Aker i Oslo har med 170–185 smittede pr. 100.000 omtrent samme smittetrykk som flere bydeler i Bergen.

Det er vanskelig å forstå at Bergen ikke gjør noe tilsvarende som Oslo og Stavanger. I Bergensavisen 14. april peker assisterende smittevernoverlege Egil Bovim på hvor viktig det er å unngå dråpesmitte og å holde avstand, og at foreldrene må ta ansvar. Dette er en umulig oppgave å legge på foreldrene så lenge skolene fortsetter på gult nivå.

En situasjon med mange barn som smittes, er svært urovekkende. Resultater fra en studie fra Universitetet i Bergen (UiB), gjengitt i Dagbladet, om senvirkninger etter koronasykdom, tyder på at mange av dem som blir syke, også relativ unge som ikke har vært sykehusinnlagt, sliter med senvirkninger.

Professor Nina Langeland sier: «Det er virkelig ikke bra at unge, elever og studenter, opplever konsentrasjons- og hukommelsesproblemer». Hun konkluderer: «Barn og unge bør også unngå å bli smittet».

Statsminister Erna Solberg understreket ved pressekonferansen 13. april sterkt at med letting av nasjonale tiltak, blir lokale tiltak enda viktigere. Det er også derfor svært uheldig å lette på tiltakene i Bergen nå.

Byrådet må i stedet gjøre mer for å slå ned smitten. Det første som må gjøres, er å ta i bruk rødt nivå i skolene, slik Stavanger og Oslo gjør.