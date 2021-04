Jo, vitenskap og tro utelukker hverandre

Vitenskap og tro har aldri vært og vil aldri være forenlig.

Religion er virkelig gammeldags, mener Lars Alm. Foto: Privat

Lars Alm Humanist

Magni Orheim Stoveland kritiserer Elin Sebjørnsen for å mene at religion er gammeldags og at utdannelse og opplysning erstatter religiøs tro. Sebjørnsen har helt rett i dette.

At Stoveland karakteriserer dette som ignoranse og arroganse, er et usaklig personangrep som ikke er særlig konstruktivt.

Religion er virkelig gammeldags fordi den baserer seg på forestillinger om verden som for lengst er utdatert og uvitenskapelige. Stoveland tar grovt feil når hun påstår at tro og vitenskap ikke utelukker, men utfyller hverandre.

Hun forstår ikke hva vitenskap dreier seg om. Tro og vitenskap er to helt forskjellige ting, og er ikke forenlig. Vitenskap handler om en metode eller prosess der man gjør observasjoner, tester og demonstrerer hypoteser, og kommer frem til fagfellevurderte, provisoriske konklusjoner som senere er åpne for revidering.

Tro handler om tro på makter og årsakssammenhenger som faller utenfor vitenskapens lover, skriver innsenderen. Bildet er fra nattverd. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Når en idé eller hypotese består den vitenskapelige prosedyre, blir den en vitenskapelig teori. Den blir da etablert som et faktum, inntil vi oppdager ny informasjon som gjør at vi må endre på teorien. Tro på den andre siden, handler om tro på makter og årsakssammenhenger som faller utenfor vitenskapens lover, og som ikke har noen fornuftig, rasjonell begrunnelse – overtro med andre ord.

Beklager overfor dem jeg måtte fornærme, men det er hva det er. Tro er ikke vitenskapelig uansett hvordan du vrir og vender på det. Tro er ikke veien til kunnskap og har ingen metode. Tro kan ikke legge frem objektive bevis, men det kan vitenskap.

At religiøse er kunnskapstørste og glad i aviser er flott, men betyr likevel ikke at tro og vitenskap er forenlig. Eksempelet om mennesker ute «i nordavinden» som er i vanskeligheter, er ikke et godt argument. At noen gamle universiteter hadde katolske og bibelske røtter, gjør heller ikke tro og vitenskap forenlig. Filosofi og teologi er ikke vitenskap. At det fins kirkegjengere med sekulære doktorgrader, betyr heller ikke at tro og vitenskap lar seg forene.

Tro og vitenskap har to drastisk ulike metoder for å forstå og forklare verden. Tro er basert på, men ikke begrenset til, overbevisninger fra personlige, subjektive opplevelser og følelser basert på mytene fra uvitenskapelige hellige bøker.

«Tro er ikke veien til kunnskap», ifølge innsenderen. Foto: Billion Photos / Shutterstock / NTB

Tro er en upålitelig kilde til kunnskap. Vitenskap derimot er en mer pålitelig kilde til kunnskap da den bygger på den vitenskapelige metode. Vitenskap hjelper oss nærmere sannheten enn tro og religion. Vitenskap handler om metodikk: den vitenskapelige metode eller prosedyre.

Det vitenskapen eventuelt ikke kan forklare, kan i hvert fall ikke religion forklare. Det er ikke rasjonelt å fylle våre kunnskapshull med religiøse ideer, derav «god of the gaps», bare fordi vi ikke har noe annet.

Hvis det er noe vi erkjenner vi ikke vet og ikke kan forklare, så er det ikke automatisk slik at religion kan steppe inn og erklære seier med sine ideer.

Hvis Sebjørnsens holdning blir svært problematisk for elever med kristen og annen religiøs bakgrunn, så er det leit. Men de må dessverre bare bite i det sure kunnskapens eple. Viten er ikke her for å tilfredsstille det elevene finner mest komfortabelt.

Beklager, jeg mener virkelig ikke å fornærme noen, men det er på tide å slutte gå rundt grøten og kalle religion for hva det virkelig er: mytologi og overtro.