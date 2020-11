Fast sommertid blir best for idretten

Hvis vintertid blir normalen, blir det for mørkt for de yngste spillerne.

Fotballdommer Erik Melbye synes ofte synd på barn som spiller ute i pøsende regn og syv grader. Med vintertid blir det enda verre for dem, mener han. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Erik Melbye Allmennfaglærer

Nylig gikk vi over fra sommertid til vintertid. Denne vekslingen mellom de to tidene vil det bli slutt på neste år, og nå diskuterer man hvilken av de to tidene man skal beholde. Det har vært to debattinnlegg om dette i BT.

I det ene innlegget får vi vitenskapelig begrunnede argumenter fra tre professorer for hvorfor vi skal velge vintertid, og i det andre kommer Viviann Sandvik med gode argumenter for å velge sommertid.

Jeg er enig med sistnevnte, og vil komme med flere argumenter for hvorfor det er best med sommertid.

Jeg tror de fleste er enige med meg i at det er kjekkest å spille og dømme fotball i dagslys, skriver fotballdommer Erik Melbye. Foto: Privat

Hobbyen min er fotballdømming på aldersbestemt nivå. Fotball er for det aller meste en utendørsaktivitet. Flere dager i uken spilles det hundrevis av kamper både i Bergen og omegnskommunene, og selvsagt også andre steder i gamle Hordaland.

Jeg tror de fleste er enige med meg i at det er kjekkest å spille og dømme fotball i dagslys, og helst i oppholdsvær. Jeg synes synd på spillerne, gjerne 13 år gamle jenter og gutter, som må spille kamper i pøsregn, kuling og syv plussgrader, noen ganger i dårlig flomlys!

Selv med sommertid blir det tidligere og tidligere mørkt om høsten, og de fleste kampene blir spilt på hverdager.

Kampene for de yngste begynner gjerne klokken 18.30, og for de eldre klokken 20. Hvis vintertid blir den nye normaltiden, vil dette gjøre at det blir enda tidligere mørkt om høsten enn det er nå.

Derfor mener jeg at det vil være best med sommertid hele året!