Er Bergen en døende jubileumsby?

Byen trenger nye innbyggere for at den ikke skal stagnere.

Bergen har 950-årsjubileum i år og har fått sitt eget jubileumsfrimerke. Men innsender Terje Dalland er redd for at byen er i ferd med å stagnere. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Terje Dalland Åsane

Bergen feirer 950 år. Men ønsker vi en levende by der unge familier kan etablere seg, må en ta disse familiene alvor og tilrettelegge for boligbygging.

Bygg familieboliger som er nullutslippsboliger sentralt, og samtidig nært naturen. Bergen trenger nye innbyggere om den ikke skal stagnere, forgubbes og bli en døende by.

Kommunen har kjøpt og regulert områder for dette. Tiden er nå overmoden for realisering. Følgende områder i Fana, Åsane og Arna kan realiseres:

Som vist over er det nok av plasser til at unge familier kan etablere seg. Disse områdene og planene jeg beskriver, er som en gavepakke til MDG og byrådet. Her kan en få nye barnefamilier og befolkningsvekst, og samtidig bygge nullutslippsboliger.

Disse områdene er også i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, samt kommuneplanen.

Slik så arkitektene for seg boligområdet Vårheia i Arna. Det er nå lagt dødt av byrådet. Foto: Og Arkitekter

Eller skal det være slik at Bergen først regulerer og kjøper arealer til boligformål, for så å selge dem til utbyggere, for så få millioner i kommunekassen. Så når pengene er kommet inn på konto, omregulerer kommunen området tilbake til grøntområde?

Skal Bergen vokse, må en tilrettelegge for barnefamilier som ønsker å ha litt plass og egen bolig.

BT mener 10. november på lederplass: «Folketallsveksten er forventet å avta, det gjør at hastverket i utbyggingen også kan dempes.»

Fakta er at nabokommunene Alver, Bjørnefjorden, Askøy og Øygarden har vokst i flere tiår. Det er en grunn at det bygges ny vei til Os og at det planlegges ny Sotrabru. Også Nordhordland venter på ny vei.

Bergen trenger også nye innbyggere, arbeidsplasser og skatteinntekter. Byrådet «forviser» barnefamilier til nabokommunene slik boligpolitikken i Bergen føres nå.

Dette er den største dobbeltmoralen i Bergen kommunes klimaregnskap, som får internasjonal heder. Men sannheten er at en flytter utslippene utenfor kommunegrensen. Disse eks-bergenserne må også til og fra jobb.

Jeg mener at Bergen kommune må tilrettelegge for at unge blir i kommunen og ikke flytter ut. Dette vil bidra til bedre klimaregnskap og hindre at Bergen blir forgubbet og stagnert, en døende by.

Gir dere oss håp om en lys fremtid eller en sakte bydød?