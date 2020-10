Legevakt på overtid

Når du plutselig får smerter og føler deg svimmel en kveld, vil du sannsynligvis møte en legevaktlege som allerede har jobbet hele dagen på fastlegekontoret.

23 leger i fem byer ble mandag tatt ut i streik. Legeforeningen varsler at rask opptrapping, dersom partene ikke kommer til enighet. Foto: Arngeir Berge

Jesper Blinkenberg, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), NORCE; Isabel Sebjørnsen, forsker ved NKLM; Steinar Hunskår, seniorforsker NKLM og professor i allmennmedisin UiB

Legeforeningen streiker på grunn av konflikt om vilkårene for legevaktlegene. Dagens avtaleverk legger opp til at fastleger skal delta i legevakt, i tillegg til full dagjobb. Dette er en manglende anerkjennelse av befolkningens behov for trygghet og nødvendig helsehjelp ved akutt sykdom og skade.

Legevakt må bli en del av legens definerte arbeidsuke, og ikke være pålagt overtid. For om du får akutte magesmerter, eller faller stygt på isen en kveld, natt eller helg, kontakter du sannsynligvis legevakten.

Da vil du helst møte en opplagt lege på jobb.

En legevakt er en lavterskel helsetjeneste, som sikrer hele befolkningen hjelp ved akutt sykdom og skade. Legevaktene i Norge mottar over to millioner henvendelser årlig. De fleste starter med en telefon til legevaktsentralen, 116117, hvor en sykepleier vurderer hvor mye det haster.

Noen ganger står det om liv, og henvendelsen må settes over til 113. slik at ambulanse kan utkalles, ofte sammen med legevaktlegen. Andre ganger må pasienten komme til legevakten for undersøkelse og behandling. Mange ganger er det som skal til hjelp til å vurdere egen helse, og noen gode råd over telefon.

Det er en trygghet for alle å vite at det til enhver tid finnes en lege på vakt når det trengs, også når fastlegekontoret er stengt.

Legevaktarbeidet må innlemmes i fastlegenes arbeidsplan, på lik linje med vaktordningene for leger på sykehus. For å få til dette, må det ansettes flere fastleger, skriver Jesper Blinkenberg, Isabel Sebjørnsen og Steinar Hunskår ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Foto: Arngeir Berge/Privat

Forskning fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) viser at legevakten spiller en nøkkelrolle når det gjelder å finne de pasientene som trenger innleggelse på sykehus. Bare hver tiende pasient som blir undersøkt av lege på legevakt, legges inn på sykehus.

Det er helt avgjørende for pasientene som trenger sykehusinnleggelse, at de fanges opp. Og for sykehusene er det helt nødvendig at det gjøres en god vurdering før innleggelse, for å unngå overfylte sykehus.

Dette er med på å sikre et bærekraftig helsevesen og krever god kompetanse hos legevaktlegen.

Det er fastlegen som fyller rollen som legevaktlege ved de fleste legevaktene. Fastlegene har plikt til å delta i legevaktordningen, og de er særlig egnet som legevaktleger, fordi oppgavene overlapper med jobben med akutt syke på fastlegekontoret.

For å jobbe selvstendig i legevakt, må legen både ha gjennomgått eget kursopplegg og ha tilstrekkelig erfaring fra kommunehelsetjenesten.

På tross av den viktige jobben leger gjør på legevakt, legger dagens avtaleverk opp til at dette skal være overtidsarbeid for fastlegene. Kommunen kan pålegge legen et tilnærmet ubegrenset antall timer på vakt.

Det betyr at når du plutselig får smerter i magen og føler deg svimmel en kveld, vil du sannsynligvis møte en legevaktlege som allerede har jobbet hele dagen på fastlegekontoret.

Leger i distriktene har særlig stor vaktbelastning fordi det der er få å fordele vaktarbeidet på.

NKLM gjorde i 2018 en tidsundersøkelse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Den viste at fastleger jobbet i gjennomsnitt 56 timer pr. uke. De legene som deltok i legevakt, jobbet mest.

Den store arbeidsbelastningen har mye av skylden for at det nå er vanskelig å rekruttere nye fastleger. Dagens nyutdannede leger ønsker å ha mer fritid i tillegg til en meningsfylt jobb, og mange er i en alder hvor de stifter familie. Dette lar seg vanskelig kombinere med alt overtidsarbeidet fastlegejobben innebærer.

Rekrutteringsproblemene fører nå til at mange innbyggere over hele landet er uten fastlege.

I Loppa har kun en av tre innbyggere fastlege, og Bergen mangler 24 fastleger. Fastlegemangelen fører i sin tur til at det blir færre leger å fordele legevaktarbeidet på, noe som igjen øker belastningen på de gjenværende fastlegene.

Legeforeningen er opptatt av å få på plass ordninger som gjør at fastlegene kan ha en viss råderett over egen totalarbeidstid, og ønsker en øvre grense for hvor mye legevaktarbeid en kommune kan pålegge den enkelte lege.

Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) mener på sin side at kommunene må beholde muligheten for å pålegge leger vaktarbeid, for å sikre at det alltid er en lege på vakt. Legevakt er en beredskapstjeneste, og en time i beredskap kan ikke likestilles med en time med aktivt pasientarbeid, selv om den heller ikke er fritid.

NKLM mener at fastlegenes plikt til legevakt må opprettholdes, men legevaktarbeidet må innlemmes i fastlegenes arbeidsplan, på lik linje med vaktordningene for leger på sykehus. For å få til dette, må det ansettes flere fastleger.

Dette vil bli dyrere for mange kommuner, men er nødvendig for å sikre en bærekraftig fastlegeordning og en god legevakt for alle.



Legevakt er en hjørnestein i helsevesenet. Det er her du henvender deg ved akutt sykdom eller skade. Legevakten skal gi grunnleggende trygghet for at hjelpen er der når det trengs.

Dette må gjenspeiles i arbeidsavtalene for legene som jobber der.