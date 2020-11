Hordfast vil gjøre Bergen til landets største parkeringsplass

Underlig grønnvasking fra KrF.

Sånn mener Naturvernforbundet at broen over Bjørnafjorden kan bli seende se ut, sett mot nordenden av Reksteren. Illustrasjon: Adele Jaunn/ Naturvernforbundet

Natalia Golis Gruppeleder for MDG i Vestland fylkesting

Ideen om en fergefri E39 og Hordfast er gårsdagens politikk og en miljøkatastrofe.

Det er en idé fra en svunnen tid da alle skulle eie personbil, parkere foran inngangen og der arealene våre var uendelige.

Tore Grønås (KrF) prøver i BT 29. oktober å fremstille Hordfast som et miljøtiltak, og unnlater glatt å nevne alle de andre argumentene til sine motstandere.

Hordfast er ikke en misforstått andunge – men heller gårsdagens samferdselspolitikk sin svanesang. Denne typen store, dyre motorveier som baner seg støyfullt rett gjennom uerstattelig myr, regnskog og urørt strandareal, er fortidens politikk og noe våre barnebarn vil dømme oss for.

Hordfast er fortidens politikk og noe våre barnebarn vil dømme oss for, mener fylkesvaraordfører og gruppeleder Natalia Golis (MDG). Foto: Rune Sævig

Vi må og skal ruste opp hele E39. Det skal være mulig for næringslivet og innbyggerne å komme frem forutsigbart og trygt. Vi trenger korridorer og mobilitet. Og det er ikke tilfelle nå.

Sist uke gikk det enda et ras på E39 på Langeland. Jeg må hver dag kjøre opp og ned Tokagjelet, der jeg ærlig talt er usikker på om det raser ovenfra eller raser ut nedover først. Den nødvendige tunnelen koster 2 milliarder. Det klarer ikke regjeringen å finne rom for – selv om veien er kritisk for industrien, 10.000 innbyggere og er omkjøringsvei for rasutsatte E16.

Konklusjonen er enkel: Før vi har fått gul midtstripe, oppgradert bane til Voss og gode ferdselsårer for fisk og folk, så er det særs underlig at KrF klarer å få svært kostbare prosjekter, som bro over Bjørnafjorden, til å fremstå som miljøtiltak. Dette er grønnvasking av underligste sort.

Hordfast vil gjøre Bergen til kanskje landets største parkeringsplass, og er rett og slett ikke forenlig med verken FNs bærekraftsmål eller klimamålene. Prosjektet er heller ikke økonomisk gjennomførbart, uten at det vil gå på bekostning av andre livsviktige oppgraderinger og rassikring av våre veier.