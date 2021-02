Is i magen er bra, men man må ikke stivne

Muterte virus har for mange ukjente faktorer til et sjansespill.

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Beate Husa Byråd for eldre, helse og frivillighet (KrF)

Var det rett å stenge ned Bergen da to ulike mutantvirus ble oppdaget også i våre områder? spør BT på lederplass.

Vi vil gjerne fortelle hva vi tenkte om situasjonen da den traff oss.

Er det krise, kan man ikke la være å handle i frykt for å gjøre feil. Is i magen er bra, men stivner vi, blir vi satt ut av spill.

Andre land som har møtt muterte virus på samme måte som «vanlig» korona, har opplevd voldsom smittevekst. Vi trenger heller ikke se lenger enn til Ulvik, hvor over ti prosent av bygdens innbyggere ble smittet på få uker.

Dette er en god grunn til å ta muterte virus på alvor.

Vi vet ikke hvor raskt de smitter, om folk blir sykere, eller om de ødelegger for vaksinen. Det er for mange ukjente faktorer til et sjansespill.

Samtidig er det ingen tvil om at mange tiltak rammer folk hardt. Det går spesielt utover barn og unge. Dette er alltid med oss i våre vurderinger, og er grunnen til at vi ba regjeringen åpne opp igjen så raskt våre fremste fagfolk lokalt og nasjonalt mente det var trygt. Mister vi kontrollen, vil tiltakene måtte vare mye lenger, og ramme folk og næringsliv mye hardere.

Bergen hadde lav smitte, og så kom to utbrudd av muterte virus vi ikke hadde kontroll eller oversikt over.

Vi visste ikke om vi allerede hadde «villsmitte» på ferde i byen, og verken de sørafrikanske eller britiske utbruddene ble vurdert som å være under kontroll. Fagfolkene vurderte smittespredningspotensialet som stort.

Det er ikke da man venter og ser. Våre lokale fagfolk, FHI og Helsedirektoratet var samstemte. Espen Nakstad fortalte oss at Bergen var i en mindre oversiktlig situasjon enn Nordre Follo var da regjeringen innførte inngripende tiltak der.

Nedstengingen rammer folk og bransjer ulikt og urettferdig. Det er det ingen tvil om. Tiltakene er ikke laget for å være rettferdige, men for å redusere kontakten mellom folk og få folk til å bevege seg mindre. Slik kjøper man smittesporerne tid som kan bli livsviktig.

Byggeplassene med utbrudd ble i tillegg stengt. En frivillig, og en beordret. Og vi innførte landets strengeste regler for byggebransjen.

Vi vet ikke hvor vi hadde vært i dag uten tiltak. Men det kunne fort blitt mye verre å «vente og se» i to uker når man har utbrudd av to ulike muterte virus man ikke har kontroll på.

Det er som er sikkert, er at det er kunnskap, og ikke engstelse, som styrer våre valg.