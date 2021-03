Er dette til barnets beste?

Politikerne sparer penger på å frata familier selvbestemmelse.

Målet er ikke å likestille foreldre, men å tvinge kvinner raskere ut i jobb, fordi det gagner samfunnet og kvinners posisjon i arbeidslivet, skriver Ingrid Grue Handeland. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Ingrid Graue Handeland Trebarnsmor, sosionomstudent og ammehjelper

Debatten om permisjonsfordelingen har foregått i mange år. Og fortsetter den dag i dag. Ropstad vil gi flere uker til mor og kutte tredelingen. Guri Melby, som har vært forkjemper for todeling, har plutselig endret mening, fordi hun som småbarnsmamma har kjent på kroppen hvordan det er i praksis. BTs Eirin Eikefjord tar til orde for at vi skal få mindre permisjon, vi trenger hvert fall ikke mer.

Tall fra Nav viser at far ikke tar ut mer enn akkurat det han får. Hvis målet er å få far mer på banen, ligger da svaret i å tvinge det frem? Slik jeg ser det, er det veldig tydelig at permisjonsfordelingen er et politisk spill med billige løsninger, i likestillingens navn. Eller dyre løsninger for familier.

Hadde det vært viktig for politikere med likestilling i foreldrerollen, hadde de lagt til rette for dette tidligere i løpet, uavhengig av permisjonslengde og fordeling. Man hadde lagt til rette for at det ble lettere og ønskelig for far å velge å være hjemme.|

Politikerne hadde gjort far/medmor til en naturlig del av svangerskapsoppfølgingen, fødsel og ikke minst barsel. Ikke sånn som vi opplevde, at pappaen ble sendt hjem for å sove, mens jeg satt igjen med premature tvillinger. Men det er klart, det koster jo penger.

Hadde likestilling vært viktig for politikerne, hadde man lagt til rette for at det ble lettere og ønskelig for far å velge å være hjemme, mener innsenderen. Illustrasjon: NTB

Hadde likestilling vært en prioritet, hadde de gitt far/medmor en selvstendig opptjeningsrett, og de hadde ordnet det sånn at det ble stilt like krav til fedre og mødre når den andre parten tar ut fellesdelen. De hadde også lagt insentiver til arbeidsgivere for å endre kulturen for at det skal bli like selvsagt at far skal ta permisjon som mor.

Men når permisjonen skal fordeles, da skal pappaene på banen. Da spiller det ingen rolle hvilke løsninger som er best for familien. Målet er ikke å likestille foreldre, men å tvinge kvinner raskere ut i jobb, fordi det gagner samfunnet og kvinners posisjon i arbeidslivet. Om å gjøre å prøve å få mor like attraktiv i arbeidslivet, ved å bli mer lik mannen.

Det budsjetteres i statsbudsjettet med mindre utgifter til foreldrepenger, fordi man regner med at færre tar ut permisjonen. Dere vet altså at løsningen deres enten gir barn kortere tid hjemme med foreldrene, eller flere kvinner i ulønnet permisjon. Dere sparer altså penger på å frata familier selvbestemmelse.

Så til det jeg savner aller mest i denne debatten: Hva med barna? En ting er at den som har vært gravid og båret barnet i ni måneder, skal likestilles med pappa. Den som har kjent på bekkenløsning, kvalme, rier, fødsel og etterrier, for å ikke glemme blødende brystvorter og smerter etter rifter og sting. Likestille det som biologisk sett aldri vil kunne likestilles.

Men burde ikke barna i det minste være et veldig viktig moment i dette? Barnets beste er det viktigste prinsippet barnevernet jobber etter, og blir prioritert når det skal vurderes om foreldre er skikket til å ta seg av barna sine. Men det er tydeligvis ikke like viktig når man fordeler permisjon.

Vet vi at det er til det beste for barn at mor, som har båret barnet i ni måneder og ammet det, skal i jobb når barnet er syv måneder? spør innsenderen. Illustrasjon: NTB

For vet dere at det er til det beste for barn at mor, som har båret barnet i ni måneder og ammet det, skal i jobb når barnet er syv måneder? Eller enda tidligere ved todeling. Vet dere at det er det beste for barnet? Eller er ikke dette viktig nok?

Vi vet at denne måten å dele permisjonen, øker andelen kvinner som er i ulønnet permisjon. Som igjen fører kvinner enda lenger ut av arbeidslivet. Vi vet også at små barn ikke har det særlig bra i barnehagen, det måles høye nivåer av kortisol (stresshormon) i blodet. Det er rett og slett ikke bemanning til å gi den nærheten de trenger, selv om de ansatte vil aldri så mye.

De som ikke har råd til ulønnet permisjon, sender gjerne barna i barnehagen ved syv måneders alder. Det er på denne måten med på å skape et større klasseskille. De som har råd, kan ha barna hjemme, mens de som ikke har råd, må sende barna enda tidligere i barnehagen.

Hva gjør det med barns psykiske helse og tilknytningen mellom foreldre og barn? Er det så viktig at far er hjemme at alternativet skal være barnehage? Jeg er redd dette på lang sikt fører til dårligere psykisk helse hos generasjonene som vokser opp. Og konsekvensene ser vi ikke ennå.

Det er allerede veldig mange unge som sliter psykisk. Vi lever i et samfunn hvor vi aldri får pause eller fri fra informasjon, inntrykk eller forventninger. Kan vi ikke i det minste la barnas første år være rolig hjemme hos enten mamma eller pappa? Og belønne de foreldrene som velger å bruke mer tid hjemme, og ikke straffe dem med legge opp til småbarnsforeldre i full jobb og flere barn i barnehage enda tidligere?