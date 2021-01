Fedre må snakke om følelser

Å snakke om følelser er ofte vanskelig for oss menn. Men det er viktig at barna får høre om våre utfordringer.

Menn begår flest selvmord og har størst rusmisbruk, men oppsøker sjelden hjelp. Gutter især må lære at det greit å snakke om følelser, mener innsenderen. Foto: Illustrasjonsfoto, NTB

Stian Sørheim Espevoll Psykologspesialist, Onlinepsykologene

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Pappa, du er Hulken. Ingen er så sterk som deg. Du tåler alt!»

Sånn lyder ordene fra min eldste gutt til meg.

Gutten min tror kanskje jeg «tåler alt». Og det er fristende å svare «ja, det er riktig, pappa tåler alt». Men jeg verken tåler alt eller bekrefter at jeg gjør det. Det virker derimot som at mange menn tror det er forventet at de skal tåle alt.

Menn har også følelser; blir trist, redd, engstelig og hjelpetrengende. Det virker bare som at vi av og til har så inderlig vanskelig for å rekke ut hånden og be om hjelp, liksom at vi er «svak» dersom vi ikke håndterer det selv. Vi tror vi må være Hulken, at vi må tåle alt, fordi vi tror det er forventet av oss.

Psykologspesialist Stian Sørheim Espevoll Foto: Privat

De siste årene har det vært et økende søkelys på menns psykiske helse, fordi menn årlig begår flest selvmord, oppsøker sjelden hjelp for sine psykiske helseplager og har høyest forekomst av rusmisbruk, vold, offer for vold, og kriminalitet. Hver måned tar i snitt seks unge menn mellom 20 og 30 år sitt eget liv, ifølge Folkehelseinstituttet.

To av tre som begår selvmord før fylte 25 år er menn (Rådet for psykisk helse). Hvorfor er det slik? Hvor kommer forventningene om at menn skal tåle alt?

Jeg tar meg ofte i å fremheve det maskuline hos min sønn og det feminine hos min datter: Han er «tøff, rask, sterk», hun er «søt, snill og omsorgsfull». Og nå har de begynt å insistere på det selv: «Jeg er ikke fin pappa, jeg er tøff», sier sønnen min.

Psykolog Eva Tryti kaller dette kjønnsstereotypt språk, som kan være en sterk faktor for hvilke egenskaper og egenskaper barn tillegger seg selv og identifiserer seg med. Og det er oss foreldre som får dem til å tenke slik. Vi må med andre ord snakke annerledes til barna alt ifra de er født. Veilede dem til å anerkjenne alle typer egenskaper ved seg selv og få dem til å forstå og godta at det er normalt og lov å vise og ha følelser, være trist, lei, redd og sint. Særlig for å fremme gutters psykiske helse.

Videre kan en si at samfunnet former gutter og jenter til bestemte rolleforventninger og stereotypier. Vi skaper arenaer som passer mer og mindre til kjønnene, alt fra de er spedbarn.

Les også Sønnen deres ble skutt av politiet. Nå forteller de om Morten.

Som en del av denne formingen av menn fremheves egenskaper som maskulinitet, ansvar, ledelse, kontroll, makt og så videre. Samtidig har det ikke blitt fremhevet menns psykiske helse; behovet for mannen å be om hjelp når det trengs, å snakke om det som er vanskelig, gråte dersom man er lei seg. De egenskaper samfunnet har dyrket frem, har undergravet andre.

Foreldre, og særlig fedre, må være forbilder og selv snakke om sine utfordringer og hvordan det har føltes. I oppvekst, skole og fritid vil det være sunt med mer søkelys på «samtalen», på «mykere verdier» for gutter, på verdien av å bruke sine sosiale relasjoner for å få hjelp til sine utfordringer.

Skolen kan implementere det i læreplaner, invitere helsesykepleiere og psykologer til å snakke til barna om psykisk helse, vise videoer med fokus på hvordan man kan få hjelp, hva som nytter.

I 2018 lagde Mental Helse Ungdom en informativ video som rettet søkelys på menns psykiske helse. Den «river ned» stereotypier, misforståelser og forventninger. Menn må tørre å vise følelser, tørre å søke hjelp. For å klare det trenger vi kampanjer rettet mot barna i skolealder, ikke vente til de er unge menn som allerede har lært seg å være stille om sine vansker.