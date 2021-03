Kanadaskogen kan forsvinne bit for bit

Før vi vet ordet av det, er den borte.

Kanadaskogen er et populært turområde. Her ved Tennebekktjørna. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Karl Morten Bårdsen Lyngbø

Yngstemann hjemme hos oss vant en ufattelig stor eske med sjokolade på tivoliet her i byen for et par år siden. Det vil si – han vant egentlig ikke. Nålen på tivolihjulet stoppet ett siffer ifra, men det fikk ikke gutten med seg.

Han jublet så hemningsløst at damen bak disken smeltet som sjokolade i vårsolen. Hun overrakte sjokoladen til gutten mens hun blunket til oss voksne.

Innsenderens sønn, Mats Bårdsen, med den gigantiske sjokoladeesken han vant på tivoli. Foto: Karl Morten Bårdsen

Halve kjøleskapet ble fylt opp med sjokoladeplater da vi var kommet oss vel hjem. Heldigvis delte gutten med resten av familien. Hele gjengen utviklet en usunn og lite bærekraftig vane. Det var så mye sjokolade at man alltid kunne ta en bit. Ikke minst fristet det med noen biter når man kom hjem middagssulten. Og til dessert, så klart.

Etter noen uker var det tomt for sjokolade, til alles store overraskelse. Hvordan kunne det skje? Etter litt evaluering har vi kommet frem til at det må ha vært det såkalte «bit for bit»-prinsippet. Det var mye sjokolade, ja – men ikke uendelig mye. Derfor måtte det ta slutt.

Karl Morten Bårdsen er med i aksjonsgruppen mot den planlagte utbyggingen i Tennebekk. Foto: Privat

Nøyaktig det samme prinsippet blir nå testet ut i Kanadaskogen/Tennebekk. Her er det nemlig igangsatt en plan for å ta hele 53 mål av skogen for å bygge krematorium, administrasjonsbygg, gravplasser, veier og parkeringsplasser.

Planen er å flytte en gytebekk, selv om det truer ørreten som finnes i Liavatnet. Bekken er også et av få steder i Bergen der fossekallen overvintrer fast.

Slik presenterte Akasia planene om krematorium i Tennebekk for noen år siden. Foto: Akasia / Bergen kommune

Det merkelige er at utbyggingen er planlagt innenfor de definerte byfjellsgrensene. Dessuten er området definert av Bergen kommune som «viktig biologisk mangfold». Tydeligvis tenker man at det bare er å forsyne seg, siden vi har så mye skog å ta av. Det er her man går i «bit for bit»-fellen. Det er ikke uendelig med skog å ta av.

Heldigvis er det mange som ser hva som foregår. Vi har stiftet aksjonskomité og startet underskriftskampanje. Vi synliggjør nå at det er bred folkelig motstand mot planene. Det er ingen her som har tenkt å gå i «bit-for-bit»-fellen (igjen).