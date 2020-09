Ja, det vil bli kaos i Åsane

Parkeringsløsningen må være basert på dagens trafikkbilde.

På en folksom dag kan det bli opp mot 3500 besøkende ved Åsane Arena, i nærheten av kjøpesenteret Horisont. Da holder det ikke med 175 parkeringsplasser, mener Roald Bruun-Hanssen. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Roald Bruun-Hanssen Daglig leder, Åsane Arena

BTs leder og utspillene til Thor Haakon Bakke (MDG) forrige uke viser at det er et behov for å rydde i faktagrunnlaget for det som vil skje på Myrdal når Åsane Arena er ferdig til vinteren, og vi forhåpentligvis har kontroll på pandemien.

Åsane Arena blir et av Norges største idrettsanlegg. Sammen med Vestlandshallen og Myrdal fotballbane, blir det sannsynligvis det største i landet. Idrettsflatene er alene ni ganger så stort som Haukelandshallen.

Dessverre blir det for mye fokus på trafikk og parkering, og for lite på det faktum at vi får et idrettsområde som hver dag kommer til å være et sosialt samlingssted og aktivitetsområde for mange tusen mennesker.

175 P-plasser er knyttet til området. Dette til tross for at trafikkanalysen som fulgte reguleringsplanen, var tydelig på at antall plasser burde vært betydelig større.

Når debatten nå naturlig kommer opp igjen, viser byråd Bakke til anbefaling fra Kulturdepartementet fra 2016, som sier at det innenfor 500 meter bør være 20 prosent P-plasser av det antall mennesker som er i anlegget.

175 plasser er 20 prosent av 875 mennesker. Med den anbefalingen, vil jeg gi to konkrete eksempler på at antall P-plasser er langt fra i tråd med anbefalingen:

På en onsdag i mars klokken 18.30 vil Tertnes håndball elite spille seriekamp og fylle håndballhallen med 2500 mennesker (tilskuere, funksjonærer, spillere, trenere osv.). På de åtte andre idrettsanleggene i området, inklusiv Vestlandshallen og Myrdal fotballbane, vil det være i overkant av 1000 mennesker i aktivitet på samme tidspunkt. Totalt 3500 mennesker vil gi et behov for 700 p-plasser, dersom man skal følge anbefalingen.

Et annet eksempel er lørdagen i mars hvor Åsane Fotball Damer arrangerer stor barneturnering i Vestlandshallen. Klokken 12 vil det være full aktivitet i alle de ni anleggene, og antall mennesker vil være cirka 2500 på dette tidspunktet. Vi vil trenge 500 p-plasser til dem, ifølge anbefalingen.

Anleggene på Myrdal med Vestlandshallen, turnhallen, klatrehallen, ishallen, sandhallen og curlinghallen, er anlegg som vil bli brukt av folk fra hele Bergen og omliggende kommuner. For mange av disse vil bilen være et naturlig fremkomstmiddel.

Det nye anlegget Åsane Arena burde ha hatt langt flere parkeringsplasser, mener Roald Bruun-Hanssen. Foto: Bård Bøe

Før bygging av Åsane Arena så var det i området cirka 175 p-plasser knyttet til Myrdal fotballbaner og Vestlandshallen. Når det var turnering i Vestlandshallen, fikk arrangøren lov å bruke grusbanen til parkering, slik at det totale antall plasser var nærmere 300, men det opplevdes likevel som kaos. Det er en av grunnene til at alle som bor og ferdes i området, er svært betenkt over det som kommer, med hensyn til trafikk og parkering.

Jeg tror de fleste av oss er opptatt av miljøet og er innstilt på å bidra til en bedre fremtid. Det innebærer bedre kollektive tilbud, bedre forhold for myke trafikanter og en mer miljøvennlig bilpark. Dagens kollektivtilbud er bussterminalen, som ligger 900 meter fra idrettsanleggene.

Erfaringene fra arrangement i Vestlandshallen før Åsane Arena kom, kommer vi ikke unna. Det var et trafikk- og parkeringskaos. Selv om arrangørene oppfordret deltakerne og familiene til å gå, sykle eller reise kollektivt, gjorde de ikke det. Kanskje fordi tilbudet ikke dekket behovet for dem som skulle på turnering, eller kanskje været i Bergen bare var ufyselig? Er det noe i det kollektive tilbudet som tilsier at dette skal endre seg de neste ti årene?

Trafikksituasjonen rundt idrettsanleggene på Myrdal vil fra vinteren 2021 bli krevende. Da må vi i fellesskap finne løsninger som ikke baserer seg på et fremtidig offentlig transportnett som ligger minst ti år foran oss. Vi må løse parkerings- og trafikksituasjonen basert på dagens trafikkbilde, og der er fortsatt bilen en nødvendig brikke.