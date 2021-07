Jeg nyter livet. Det later til å overraske mange nordmenn.

Noen ganger føler jeg meg som en labrotte under konstant gransking.

«Iblant føler jeg meg som en labrotte under konstant gransking, som om det å være en lykkelig, suksessrik, sterk muslimsk kvinne er noe utenom det vanlige», skriver Annam Azeem. Foto: Privat

Annam Azeem Klepp

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er vanskelig å være kvinne i denne mannsdominerte verdenen. Det er i det minste det jeg har hørt. Legger man til kjennetegn som «muslimsk» og «pakistansk», er det er under at man kommer seg frem i livet.

Likevel, her er jeg. Jeg lever, jeg puster, og jeg nyter livet. Sistnevnte virker å overraske mange her i Norge.

Mitt ekteskap ble arrangert, som betyr at jeg møtte min ektemann først etter at vi ble gift. I Pakistan er det som oftest slik, og et vanlig uttrykk er: «Et bryllup er som et lotteri; enten vinner du stort, eller så taper du.» Mitt har vist seg å være en jackpot!

Så, da jeg kom til Klepp for å forenes med min mann, ble jeg ganske overrasket over forbauselsen folk satt igjen med etter å ha pratet med meg. Dette inkluderte legen, jordmoren, sykepleieren og et par andre. De kunne tilsynelatende ikke begripe at jeg, en pakistansk, muslimsk kvinne, nygift, attpåtil i et arrangert ekteskap, kunne virke så lykkelig.

Og «wow, engelsken din er så god!» Vel, ja, engelsken min måtte være god om jeg ønsket å undervise på universitetsnivå hjemme i Pakistan, tenkte jeg for meg selv mens jeg smilte høflig.

«Det er godt å se at du er så lykkelig», var en annen kommentar jeg fikk, etter at noen så meg le av en av spøkene til ektemannen min under et middagsselskap vi holdt. Jeg ble også fortalt, til min forferdelse, at: «Du ser ikke pakistansk ut i de hele tatt. Du ser indisk ut.»

Misforstå meg rett, disse kommentarene og andre som dem, ble alle sagt i god tro. Likevel stakk overraskelsen mellom linjene meg i hjertet hver gang. Det gnager fremdeles i bakhodet mitt noen ganger, og jeg føler meg som en labrotte under konstant gransking, som om det å være en lykkelig, suksessrik, sterk muslimsk kvinne er noe utenom det vanlige.

Slik burde det ikke være. Hvor ofte stiller vi spørsmål ved lykken til et lokalt par som kaster seg rundt og gifter seg på et innfall? Om spontane handlinger som dette er normen, hvorfor blir ikke lokale tradisjoner og kulturer i andre nasjoner forstått som normen i deres kontekst?

Slik er vel den menneskelige naturen. Frykten for det ukjente; mistenksomheten overfor utenforstående ... Eller kanskje er det bare det at vi som mennesker har en tendens til å klumpe sammen ting som likner hverandre.

For eksempel: Mørkhudet kvinne med tildekt hår = muslim, som «naturligvis» får de fleste av oss til å tenke at denne kvinnen må være offer for voldsomhet, grusomhet og forsømmelse. Merk: De fleste. Følelsen som ofte følger denne mentale beregningen, er sympati.

Mørkhudet kvinne med tildekt hår = muslim, som «naturligvis» får de fleste av oss til å tenke at denne kvinnen må være offer for voldsomhet, grusomhet og forsømmelse, skriver innsenderen. Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Norge er et rikt land, både med tanke på rikdommen og skjønnheten til folket og landskapet. I årenes løp har endringer i den globale politiske situasjonen og den spirende menneskelige krisen i mange deler av verden ført til at Norge har blitt vert for et stort antall flyktninger.

Siden min ankomst i denne søvnige lille byen har jeg sett mange immigranter: somaliere, eritreere, syrere, tyrkere og et par afghanere. Mange av dem har overlevd krig og konflikt og kom seg så vidt hit levende, mens andre har kommet for å slippe unna økonomisk uføre og fattigdom, i håp om å tjene til livets opphold og overleve.

Nordmenn virker stolte over deres evne til å gi disse flyktningene en følelse av sikkerhet, frihet og en livsstil, som ellers ville ha vært en umulighet for dem. Problemene og realitetene de levde med i hjemlandene sine, blir sett på med stor sympati i den lokale befolkningen, som tilbyr dem hjelp og moralsk støtte.

«Jeg har inntrykk av at mange mener at siden de har vært snille nok til å ta imot disse krigsherjede menneskene, så burde de kvitte seg med alt av bagasje fra deres tidligere hjemland», skriver Annam Azeem. Foto: Bruno Thevenin / AP Photo

Men det er en hake. Medlidenhet og sympati i en sånn kontekst kan ofte bære ved seg noe paternalistisk eller nedlatende.

For eksempel, da jeg pratet med noen av de lokale her om flyktninger fra krigssoner, fikk jeg følelsen av at mange av dem mente at siden de hadde vært snille nok til å være verter for disse krigsherjede menneskene, så burde de nyankomne kvitte seg med alt av bagasje fra deres tidligere hjemland. De burde omfavne den norske måten – det være seg kulturen, språket, arbeidsmoralen eller de mer hverdagslige særegenhetene.

Men det som er vanskelig å forstå, er at integrering ikke skjer over natten. Ei heller er det så enkelt å oppnå. Menneskenaturen krever konstant endring og tilpassing for å overleve, og man må forstå at man bør ta inn de gode tingene, uavhengig av om det er fra ens egen kultur eller fra kulturen til ens verters eller nyankomne.

Jeg mener det bekjemper hensikten med integrasjon og multikulturalisme om det eksisterer så lav toleranse for å anerkjenne andre kulturer og verdenssyn. Litt empati rekker langt.

Jeg er overbevist om at å formulere immigrasjonspolitikk med et empatisk tankesett kan oppnå langt mer effektive resultater, enn politikk med en monolittisk, rigid tilnærming.

Denne teksten ble først publisert i en lengre versjon på bloggen Life in Norway.