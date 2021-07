Eventyret «som en gang var»

Har Ove Trellevik og Olve Grotle sett på nyhetene i det siste?

Flom-katastrofen i Mellom-Europa har krevd mange menneskeliv. Forskere peker på klimaendringer som forklarende faktor, skriver innsenderen. Her fra den belgiske byen Pepinster. Foto: Paul S. Amundsen

Bjørghild des Bouvrie Styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon, Bergen og omegn

Fredag 16. juli jublet Ove Trellevik og Olve Grotle over nyheten at seks av ti nordmenn sier at Norge ikke bør slutte å lete etter mer olje og gass. I sin eufori ramser de så opp det de kan komme på av velsignelser som petroleumsnæringen har gitt Norge, og – etter deres syn – kommer til å gi Norge i fremtiden.

Bjørghild des Bouvrie er styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon. Foto: Privat

Da må vi få lov til å spørre dem om de følger med på nyhetene om forferdelige hetebølger i Canada, skremmende skogbranner i USA, katastrofale oversvømmelser i Tyskland, med hundrevis av dødsfall som følge. Om eksperter som peker på klimaendringer som forklarende faktor i disse hendelser.

Og har de glemt hvordan tusenvis av barn og ungdommer samlet seg i Norges gater for å gi uttrykk for sin angst for fremtiden, før pandemien satte en stopper for deres demonstrasjoner? De er langt fra naive. Og noen politikere har gitt ungdommens uro en stemme.

Streikende skoleelever med paroler utenfor Stortinget i 2019. Foto: Tom Hansen / NTB

Ungdommer forstår utmerket godt at den permanente hjernevasken som oljeindustrien bruker store summer på, – og som blir forsterket av deres politiske støttespillere – er en viktig årsak til at befolkningen ikke kommer seg ut av oljefallgruven. De skjønner at det kommer til å koste dem dyrt.

Hvis alle land handlet som Norge nå gjør – fortsatt «business as usual» i petroleumspolitikken – som om det ikke finnes noe klimaproblem, ville i hvert fall klimakatastrofen være garantert.

Jeg håper inderlig at stadig flere sier nei til mer oljeleting og velger å sette en strek under et eventyr «som en gang var».