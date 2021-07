Ikke la det være noen tvil, jeg er mot scenenekt

Vi trenger organisasjoner slik at meningsutveksling ikke kun blir gjørmebryting på Facebook.

At en person ikke vil møte et menneske vedkommende opplever seg trakassert av, er fair og legitimt, skriver Sandra Lillebø. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Sandra Lillebø Forfatter og styremedlem i Forfatterforeningen

De siste dagene, med debatt om oppropet fra 15 kunstnerorganisasjoner til Ytringsfrihetskommisjonen, har sannelig vært lærerike. Ikke minst har jeg fått et kræsjkurs i hvor ulikt man leses som frittstående kommentator i en avis, og når man skal uttale seg på vegne av andre som representant for en organisasjon.

Som avisskribent har jeg fått kritikk, ja visst, men stort sett leses jeg medhårs, med et raust, vennlig blikk. Når jeg nå for første gang har uttalt meg som styremedlem i DnF, har jeg derimot fått høre at folk ikke skjønner hva jeg mener når jeg sier at jeg er mot trusler og hets, men at jeg heller ikke støtter krav om scenenekt.

Jeg, som i mange sammenhenger har uttrykt (offentlig og skriftlig) skepsis overfor identitetspolitiske strømninger, ses nå av enkelte som en slags woke-aktivist, som attpåtil verken kan lese eller skrive.

Det er ikke noe rart i at det er slik, og jeg synes slett ikke synd på verken meg selv eller noen andre som har gleden og æren av et og annet verv, men litt betenkelig er det jo.

Demokratiet vårt er tross alt avhengig av at noen skal gidde å fortsette å være organisasjonsmennesker, slik at meningsutveksling ikke blir helt erstattet med gjørmebryting på Facebook.

Sånn bortsett fra det, mener jeg følgende om scenenekt: Det er forskjell på hva et enkeltmenneske skal tåle og måtte stille opp på, og hvilke prinsipper vi skal holde oss med som organisasjoner og samfunn. At en person ikke vil møte et menneske vedkommende opplever seg trakassert av, er fair og legitimt.

Men det er ikke det samme som å kreve at denne personen ikke skal kunne snakke med noen andre heller, noen gang. Det er scenenekt, og det er jeg mot.