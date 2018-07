Bompenger dulter folk til å oppføre seg mer miljøvennlig.

Det er ikke kjekt å betale skatt. Vet du hva skattepengene går til? Sånn helt konkret? Lønn til «udugelige statsansatte og politikere», og selvsagt skoler og sykehus. Men er du sikker på at det er god økonomi?

Betal din skatt med glede! Alle må ta sin del av felleskostnadene. Men så vet vi at mange smarte folk med mye penger og gode (dyre) hjelpere slipper unna. De betaler mindre skatt en «mannen i gata». Her fungerer bompenger helt suverent.

Du velger faktisk selv hvor mye du skal betale i skatt. Vil du ikke betale, går eller sykler du, eller så bruker du kollektiv transport. Det tar gjerne litt lengre tid, men du betaler ikke skatt.

Har du det travelt, eller du er viktig, kan du vurdere å bruke mindre tid, ha det enklere og mer komfortabelt - og betale prisen. Da vet du at pengene går til at du skal få det enda bedre på veien. Enten fordi alle andre bruker kollektiv transport, sykler eller går, eller fordi det er penger til å bygge bedre veier.

Inntil videre kan du snyte på skatten ved å kjøre elektrisk, men det er bare en overgangsperiode som snart tar slutt.

Skulle man kuttet ut bompenger og tatt de forskjellige veiutbyggingene over statsbudsjettet på vanlig måte, antyder Terje Mathiassen (Ap), ordfører i Askøy kommune, at de fleste prosjekter ville utsettes med rundt 200 år. Behovet for bompengeinntekter i den nye bypakken for Bergen er beregnet til å være omlag 1 milliard kroner årlig.

Alternativt kunne man hevet skattene for å få det til. Men da måtte alle, også de som ikke bruker noen form for transport eller bor i en annen kant av landet, vært med og betalt. Og prosjektene ville måtte konkurrere med helse og sosialkostnadene. Skatten ville økt, og igjen er det «mannen i gata» som får svi mest, for de som har mest slipper jo stort sett unna. Bompenger dulter folk til å oppføre seg mer miljøvennlig!