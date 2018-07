Innsats trumfer talent. I hvert fall over tid.

Det nærmer seg Norway Cup, verdens største fotballturnering og årets høydepunkt for mange barn og unge, hvor 6000 kamper spilles i løpet av en uke.

I den anledning inviterte vi til foreldremøte for Åsane gutter 13 år. Et av spørsmålene vi trenere stilte, var følgende: «Skal vi vinne Norway Cup, eller er vi fornøyd med å delta?» Svaret fra foreldregruppen kom like unisont som det var enstemmig: «Vi er fornøyd med å være med!»

Flere av foreldrene har eldre barn som har vært med i Norway Cup tidligere for ulike klubber, og noen av dem har skrekkhistorier om barn som er blitt stående ubenyttet på sidelinjen under hele turneringen.

Det skal selvfølgelig ikke skje på dette nivået og vitner om en total mangel på empati hos de involverte fotballederne.

Hva gjør ikke en slik opplevelse med et barn? Sannsynligvis blir det aldri glemt.

På høyeste nivå er slike prioriteringer dagligdags. Likevel er det ingen fasit på hva som er riktig. I forrige fotball-VM brukte Tysklands landslagstrener, Joachim Löw, de samme 12 spillerne gjennom hele turneringen, mens Nederlands trener, Louis van Gaal, brukte samtlige 23 spillere i troppen. Tyskland vant og Nederland kom på tredjeplass.

En slik avklaring, vinne eller delta, er selvsagt helt avgjørende for de valgene vi trenere gjør.

Vi tok en tilsvarende avgjørelse i den hjemlige vinterserien. Vi kom til kvartfinalen og skulle spille mot et lag som hadde vunnet alle sine kamper med solide sifre. Spørsmålet var: Skal vi toppe laget og virkelig prøve å vinne kampen, eller skal vi la spillerne som står for tur få spille?»

Vi valgte det siste og røk ut av serien med klar margin. Der og da er det kjedelig å tape kampen, men alle har vært med og gjort sitt beste, og da er det greit. Ingenting blir så fort historie som en fotballkamp, ifølge trenerlegenden Nils Arne Eggen.

Jeg fikk nylig en e-post fra en fotballtrener for gutter 13 i Oslo. Han hadde lest et av mine tidligere debattinnlegg i BT, «Sønnen min tenker å bytte lag. Han er lei av å tape kamper», og ville dele en historie. Han fortalte hvor viktig den lille klubben hans var for lokalmiljøet: «Barneskolen er vår nærmeste nabo, og jeg påstår at de fleste gutter og noen jenter, som går eller har gått på denne skolen, har vært innom oss for å spille fotball.»

Laget hans har ikke vært bortskjemt med seire, og han måtte innrømme at han som trener og far ofte har tenkt at sønnen vil bytte til en annen klubb. Til hans store overraskelse er alle spillerne tilbake igjen på neste treningsøkt, glade og fornøyde, som om de aldri har tapt en eneste kamp, hans egen sønn inkludert. Frustrasjonen er erstattet med latter og glede.

Tanken om klubbytte var det han selv som har hatt, ikke barna. Den underliggende bekymringen var at han var redd for at sønnen til slutt ville gi seg med å spille fotball.

For noen uker siden hørte jeg noe tilsvarende fra en toppleder i Bergen. Hennes tiåring spiller håndball, og laget hans hadde tapt en kamp 18–6. «Vant vi mamma?» spurte han moren etter kampen. Han var strålende fornøyd med kampen og at laget hadde scoret flere mål. Det at motstanderen hadde bøttet inn med mål i andre enden, hadde han ikke fått med seg.

Fotball er ikke matematikk og det er ikke alltid det beste laget vinner. På vår forrige trening spilte vi kamp, fire mot fire. De blå mot de hvite. Det hvite laget var sterkest på papiret, men tapte 5–0 på ti minutter. Jeg spurte det tapende laget etterpå om hva som skjedde. «Vi var ikke på», var det ærlige svaret.

Det positive budskapet er at innsats trumfer talent. I hvert fall over tid. Alle kan løpe. Alle kan møte på trening og kamp. Alle kan blø for drakten. Alle kan være på. Alle kan gjøre sitt beste. Mer enn det kan ingen kreve, men det krever vi. Det er dessuten kjekkere å vinne kamper enn å tape.

«Norway Cup er et eventyr! En fantastisk opplevelse! Drit i fotballen!», sa en trener i toppfotballen til meg forleden. Det er noe i det. Vi voksne er så opptatt av å vinne at vi nærmest glemmer å være til stede i øyeblikket.