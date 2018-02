MENNESKER: En chat-robot kan være et nyttig tilskudd til arbeidet overfor unge med psykiske problemer. Men den kan aldri erstatte menneskene, skriver Greta Gramstad i Kirkens SOS i Bjørgvin. Her frivillig Per-Arne Flatberg (til v.) og Hans-Christian Kuspert som svarer på telefoner for Kirkens SOS. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. FOTO: Rune Sævig (arkiv)