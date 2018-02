Innbyggerne blir påtvunget en dyr bybane og små leiligheter som folk ikke vil ha.

En liten gruppe mennesker påfører byens befolkning kostnader i et urovekkende tempo. Derfor skriver jeg i ren desperasjon for å prøve å få Vestlandets storavis til å spille litt på lag med innbyggerne.

Fortettingen har kommet inn på et spor som gir grunn til bekymring. Det eneste som gjelder for Ap-, KrF- og Venstre-byrådet er å få Bybanen videre så raskt som mulig, og å få bygget boliger langs hele traseen. Slik at den blir en suksess.

En tvungen suksess.

Politikerne sier at det vil vokse frem en by som alle vil trives i. Dersom de bare bygger smartere boliger, stopper mulighetene for å bygge i bynære strøk, og sørger for at det blir utilgjengelig for biler i sentrum.

Samtidig skriver BT side opp og side ned om fortreffeligheten av en slik fortetting. Byrådet, sammen med profitthungrige arkitektkontor, tar på seg oppgaven med å forklare hvor lyst bergenserne har til å bo i leiligheter langs banen.

Men småbarnsfamilier flest ønsker ikke å bo i en leilighet langs Bybanen, selv om arkitektene kaller det smarte leiligheter. Skal leilighetene bli mer attraktive enn de som bygges i dag, vil de bli dyrere.

Det har ikke de fleste unge mennesker råd til.

Foreldre vil gjerne ha en grønn flekk utenfor boligen sin. De vil ha en hage de selv har kontroll over, ikke bare en grønn lunge som de kan oppsøke når de har tid og anledning.

BT spiller på lag med disse politikerne og skriver fint lite om hva vanlige folk ønsker seg. Leser man for eksempel BA, er det en mye mer nyansert diskusjon, hvor velbegrunnede innlegg saklig forklarer utfordringene for folk flest.

Folk flest ønsker å ha valgmuligheter.

Samtidig fører Bybanen til stadig dyrere bompenger.

Unge foreldre med barn som driver med aktiviteter på kveldstid, blir utsatt for en gjennomregulert melking gjennom bomstasjonene. Mye verre blir det når alle de nye stasjonene settes opp overalt folk forflytter seg.

Dette blir helt håpløst for mange familier, og mange velger – eller tvinges – til å flytte til nabokommunene.

Det finnes alternativer til Bybanen. Hvor lang frem i tid må man før elektriske og gassdrevne busser kan gå overalt? Uavhengig av ledninger og skinner?

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) og kompani er tydeligvis livredd for at den oppfatningen skal få fotfeste. Derfor vil de å bygge banen i et forrykende tempo for å eliminere en slik mulighet.

Og BT hjelper dem så godt de kan.

