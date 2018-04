Når alle innvandrere sluses gjennom det samme introduksjonsprogrammet, sier det seg selv at ikke passer for alle.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) uttalte i februar at introduksjonsprogrammet fungerer dårlig, og at endringer må til hvis det skal lykkes. Det har han helt rett i.

Jeg har lenge vært kritisk til måten introduksjonsprogrammet drives på. Ikke misforstå, for jeg er ikke imot programmet som helhet. Hadde det ikke vært for introduksjonsprogrammet, hadde jeg ikke vært hvor jeg er i dag. Men jeg er kritisk til dets egnethet.

Jeg kom til Norge like før programmet ble innført. Jeg var derfor heldig som fikk mulighet til å delta i dette programmet. Utbyttet mitt var stort, og jeg klarte meg fint med det jeg lærte der. Grunnen til at jeg lyktes så godt, kan skyldes to faktorer.

For det første var jeg målbevisst og målrettet. Jeg visste hva jeg ville, og hva jeg måtte gjøre for å kunne oppfylle drømmene mine. Min målbevissthet hjalp meg med å få maksimalt utbytte av tilbudet.

For det andre skyldes det god planlegging og utmerket oppfølging av mine veiledere fra introduksjonsprogrammet. De ga meg muligheter til å satse på det jeg ville oppnå. Uten dette samarbeidet mellom veilederne og meg, hadde det nok ikke gått så bra.

Jeg var en av de heldige som ikke måtte gå fra én praksisplass til en annen, men kunne satse og fokusere på å lære språket og det påfølgende studieløp i løpet av de to årene som programmet varer. Dette gjaldt ikke bare meg, men det var også mange andre som var i samme situasjon.

Jeg kjenner faktisk flere av dem som i dag har gode posisjoner. Da jeg deltok i dette programmet, opplevde jeg at det fantes to hovedgrupper blant deltakerne: de som mestret programmet, og de som ikke gjorde det.

De som mestret introduksjonsprogrammet kan deles inn i to undergrupper. Den første kunne følge programmet nesten problemfritt, fordi de hadde gode forutsetninger i utgangspunktet. Dette var høyt utdannede folk som egentlig kunne klart seg fint i samfunnet, hvis de hadde fått godkjent sine dokumenter raskt nok.

Den andre undergruppen var folk som ikke hadde en god skolebakgrunn, men som var topp motiverte. De var ambisiøse og målrettede i sitt arbeid. De kunne håndtere utfordringene, hadde de gode planer for seg selv, og visste hvordan disse planene skulle settes ut i livet.

Den andre hovedgruppen hadde store utfordringer. I likhet med gruppe én kunne denne også deles inn i to undergrupper. Den ene var analfabeter uten forutsetninger for å kunne følge programmet. Tenk deg at du ikke engang kan skrive navnet ditt, og så blir du satt til å lage planer, oppfølginger og vurderinger. Det er ikke vanskelig å forstå at mange fra den gruppen sliter.

Den andre gruppen fra hovedgruppe to hadde også store utfordringer, men på en annen måte enn den første gruppen. Det var flyktninger som hadde opplevd krig på nært hold, og dermed slet psykisk. Slike deltakere trenger debrifing, traumebehandling og tettere oppfølging enn andre grupper.

Alle deltakerne måtte delta i programmet i to år. Det er her introduksjonsprogrammet feiler. Denne tidsrammen gir ingen fleksibilitet.

Alle må gjennom den samme fastlagte prosessen, uansett om en er høyt utdannet eller analfabet. Det var bare én kjørebane for det jeg vil karakterisere som fire ulike grupper mennesker.

Introduksjonsprogrammet består av flere tiltak, blant annet opplæring i norsk og samfunnskunnskap og tiltak som forbereder en til videre opplæring eller til arbeidslivet. Dette kan være forvirrende for mange deltakere, særlig de med liten eller ingen skolebakgrunn.

Det hadde vært bedre hvis man satset på ett tiltak om gangen. En kunne for eksempel fokusert fullt og helt på norsk- og samfunnsfagopplæring det første året. I løpet av det andre året kunne man så velge selv om en ville fortsette med videre utdanning eller prøve å komme seg i jobb.

Stønaden vedkommende har til andreåret, kan da gis som studiestipend eller settes som lønnstilskudd bedriften en jobber det året. Dette vil kunne gi gode resultater. En kan få større sjanse til å få en fast jobb, opparbeide seg kompetanse og få muligheten til å praktisere det norske språket.

Det er ganske kritikkverdig å sende folk fra én praksisplass til en annen, der det er få muligheter til å kunne få en fast stilling. Det er dette som virker demotiverende for mange.

Videre bør Norsk organ for kvalitet i utdanningens (Nokut) arbeid med godkjenning av utdanninger fra andre land effektiviseres. Det er mange som rammes av at det tar altfor lang tid å få tilbakemelding fra Nokut. Dette virker også demotiverende.

Jeg er ikke mot at man skal bruke tid på kvalitetssikring, men det bør ikke gå ut over mennesker som ønsker å komme seg raskt videre i samfunnet.

