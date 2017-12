Hva skjer egentlig med en liten bygd, når den rammes av en katastrofe?

En familie på fem ble hardt rammet av et jordras torsdag 07.12.17. og en mistet livet. Jeg hadde ikke mye kjennskap til familien som ble rammet, men det går sterkt inn på meg, og føles likevel litt nært. Lille Osterøy, og bittelille Votlo. En plass hvor jeg har hatt hele min barndom, ungdomstid og nå familie som fortsatt bor der.

Det setter mange følelser i sving hos mange, og rammer først og fremst de pårørende. Men så er det jo gjerne slik at i en liten bygd kjenner alle hverandre, og det blir ikke bare de nærmeste som rammes, men mange flere. De som bor rundt blir sårbare, og det er et stort sjokk for alle.

Min tante, onkel og kusiner bor i nabolaget hvor raset gikk. Etter å ha snakket med min tante vet jeg at hun har tusen tanker rundt dette. Er vi trygge? Kommer det til å skje igjen? Ønsker vi fortsatt å bo her? Og ikke minst: Den stakkars familien som har mistet det kjæreste de har. Det føles helt uvirkelig. Å våkne opp til lyden av sirener og se ut av vinduet og ikke se noe annet enn redningsmannskap.

Det er klart at de som bor her er redd for at det skal skje igjen. Geologer kontrollerer området og jeg håper det skaper en form for trygghet for de som bor i området. I en tragedie som dette er det kanskje litt ekstra godt å være del av et lite bygdesamfunn, hvor man kan finne støtte og trygghet i hverandre.

Det som har hendt får meg til å tenke på alt det uviktige her i livet som jeg bruker unødvendig mye tid og energi på. Jeg skal rett og slett skal bli flinkere til å nyte de små øyeblikkene.

