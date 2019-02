Er det på tide å legge pappvindebatten død?

DEBATT: Vi trenger gode løsninger på store problemer, ikke personangrep.

MODERNE LØSNINGER: «Hva om alkoholutsalgene registrerte innkjøp per person automatisk?» spør Jan Brøgger. FAKSIMILE: BT 29. januar

Jan Brøgger Leder i Årstad Høyre og bystyrekandidat

Publisert: Publisert 7. februar 2019 07:00

Forrige uke skrev jeg et innlegg der jeg mente at pappvinforbudet var «tullete». Andreas Fliflet hevder jeg latterliggjør eksperter og diskrediterer forskningsresultater. Eivind Helland Marienborg hevder at jeg er selvsentrert og spekulerer i mitt alkoholforbruk.

Min kritikk av Helsedirektoratet er saklig og gjennomtenkt. Helsedirektoratet er ikke forsvarsløse – de står på sitt i Aftenposten. Norge har lavest alkoholforbruk i Europa, og synkende. Vi ligger likt som Albania og Bosnia. Deres lave forbruk har religiøse og historiske årsaker som muslimske land. Dette diskuteres ikke i ekspertrapportene. Alkoholforbruket til de fleste i Norge er lavt. Tydelig høyrisikodrikking forekommer hos bare 2 prosent.

Vi er kommet langt nok med universelle tiltak. Vi må snakke om skadelig bruk også, ikke bare redusert totalforbruk. Jeg kunne ønske vi fikk moderne løsninger fra ekspertene. Hva om alkoholutsalgene registrerte innkjøp per person automatisk? Det er moderne, digitalt, legitimt og mer presist. Hva med egenvarsling og fastlegevarsling ved innkjøp av mer enn en pappvin i uken?

Jeg er bare en hobbypolitiker som prøver å unngå at verden går helt av skaftet mellom bleieskift, pasienter og foreldremøter. Jeg har derfor ikke tid til særlig alkohol, men det påvirker ikke min vurdering.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Les også For noen er pappvinen den perfekte venn

Les også Kjemper for å stoppe strippeskjenking

Les også Tullete forbud mot pappvin