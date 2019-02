Vi må se hvor vakre vi er

DEBATT: Det å være fornøyd med seg selv virker som en vanskelig sak.

IDEALER: Selv modeller er ofte misfornøyde med eget utseende, skriver innsenderen. Foto: NTB Scanpix (arkiv)

Nora, 13 år

Vi lever i en tid med strenge kroppsidealer. Du skal helst se ut som en Victoria’s Secret modell. Vi ser på bloggere, influensere, skuespillere og modeller, og vi tenker at de har de perfekte kroppene. Sannheten er at ikke de heller har det så bra.

Flere kjendiser forteller om press fra følgerne om å se bra ut, og mange tar kirurgiske inngrep for å oppnå drømmekroppen. Da vil jeg gjerne spørre: Hvis ikke disse er fornøyd med seg selv, hvordan kan vi som ikke er modeller være det?

Det å være fornøyd med seg selv virker som er en vanskelig sak i vårt samfunn. Det er flere og flere som føler et stort press. Mange får angst, depresjoner og spiseforstyrrelser på grunn av dette.

Vi må finne en måte å bli fornøyd med oss selv. Først og fremst tror jeg vi må lære å se oss selv i speilet og få øye på hvor vakre vi egentlig er istedenfor å fokusere på alle de tingene vi ønsker å forandre. Vi må også begynne å se på andre mennesker i et annet lys. Vi bør se på andre med respekt og akseptere dem for hvordan de ser ut.

Jeg mener også samfunnet vårt burde være mer åpent og lære barn at det er greit at man ser forskjellig ut og ikke bare streve mot et skjønnhetsideal. Hvis man ser rundt seg på gaten, vil man se hvor ulike vi alle er. Vi må huske at det å være forskjellig er bra.