Posten må leggje heilt om

DEBATT: Vi bør kunne forvente at Posten tek eit klart samfunnsansvar.

EIN STOR VITS: Det vart sagt at regionreforma skulle desentralisere statlege verksemder til Vestlandet. Vi ser no at denne påstanden var er ein stor vits ifrå regjeringa, skriv innsendaren. Foto: Rune Meyer Berentsen (arkiv)

Anders Hamre Sveen Fylkestingskandidat for Raudt Vestland

Publisert 14. februar 2019 12:00







Når det no vert kunngjort at Posten skal flytte delar av sin verksemd frå Stavanger, Bergen, Molde, Trondheim og Stokke til Lørenskog, er det nok eit ledd i den hovudlause og skadelege sentraliseringa som går føre seg i Noreg for tida. Vi oppmodar Stortinget og regjeringa til å instruere leiinga i det statseigde konsernet Posten Norge om å ikkje flytte desse 300 årsverka til Lørenskog.

Anders Hamre Sveen, fylkestingskandidat for Raudt Vestland. Foto: Privat

Det vart sagt at regionreforma skulle desentralisere statlege verksemder til Vestlandet. Vi ser no at denne påstanden var er ein stor vits ifrå regjeringa. Det er det motsette som skjer i denne og andre saker, som til dømes når det gjeld politireforma, skattekontor og trafikkstasjonar.

Posten er både ein viktig del av infrastrukturen og ein aktør som ein bør kunne forvente tek eit klart samfunnsansvar. Vi meiner at Posten må leggje heilt om. Vedtaket om å sentralisere arbeidsplassar, må reverserast. Det er òg viktig å gjeninnføre seks dagars postombering i heile Noreg.