Valgløfter rett i bosset

DEBATT: Eiendomsskatten er en sovepute for manglende vilje til å effektivisere og redusere utgifter.

KREVES MER: Byens avtroppende byrådsleder garanterte før valget at eiendomsskatten ikke skulle økes. Fasiten er at det kreves inn mer enn noen gang, skriver innsenderen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Eivind Nævdal-Bolstad 9.kandidat Bergen Høyre

Publisert: Publisert 11. februar 2019 08:00

I disse dager kommer fakturaen for eiendomsskatt fra Arbeiderpartiet, og i år er det budsjettert at bergenserne skal betale over en milliard kroner.

Før de sedvanlige glosene om «rot og kaos» da Høyre styrte byen: Ja, det var flaut at man måtte innføre eiendomsskatt to år etter at man endelig greide å avskaffe den. Men det ble gjort for å ta igjen skoleforfallet som hadde pågått siden 80-tallet.

Byens avtroppende byrådsleder garanterte før valget at eiendomsskatten ikke skulle økes. Løftet ble derimot kastet i bosset like etter. Fasiten er at det kreves inn mer enn noen gang. Høyre vil fjerne eiendomsskatten og har en plan for å halvere den på fire år.

Bergen Høyre vil stille sterkere krav til effektivisering og smarte innkjøp. Konkurranseutsetting av tjenester kan ikke lenger være et skjellsord. I dag er skatten en sovepute for mangel på vilje til å effektivisere og redusere utgifter. Antall ansatte i byrådsavdelingene har økt med mer enn 30 prosent de siste tre årene. Det kan ikke fortsette.

Som ny bystyrekandidat for Høyre vil jeg bli slått i hodet av Aps påminnelser om hva Høyre gjorde sist vi styrte byen. La gå. Bergenserne kan derimot være sikre på at eiendomsskatten vil reduseres om Høyre vinner valget – i motsetning til dagens regning fra A.