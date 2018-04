Gullparkas, russesko og russebuss. De ubrukelige, meningsløse og kostbare russeeffektene du ikke trenger.

Som om de siste ukene og månedene i det 13. skoleåret vårt ikke var stressende nok og overfylt med forventninger, hoper det seg bare opp for de som vil feire russetiden med sine medelever.

For mange bringer russetiden med seg en rekke bekymringer, så i hvilken brødboks av et menneskes verden var det en god idé å introdusere dagens russ for uttrykket «du er ikke russ uten buss»?

Litt av et slag for inkludering, hurra for deg. Nå føler jeg meg mye bedre, uten min elleve meter lange buss med lounge, gullbelagt strippestang og lydanlegg som spiller årets mest skamløse (og meningsløse) russelåter.

Nå sitter jeg her da, halvveis inn i nynorsk prøveeksamen. Jeg skal i utgangspunktet analysere to reklameplakater og Kong Haakons tale fra 1945.

Den siste måneden har jeg stresset for fullt. Hvor skal jeg studere? Skal jeg ta et friår og søke jobb? Hvor mange eksamener må vi egentlig opp i? Hvordan i huleste skal jeg overleve russetid og skole på en og samme tid?

Det er disse spørsmålene som burde saumfare våre tanker, ikke hvor mye penger alle forventer at du skal bruke på gullparkas, russesko, russekort, russegenser, russebil, russevan, russebuss, russeskjerf, russekopp, russetopp, russebukse og russesang til du mister pusten av å ramse opp de mest ubrukelige og meningsløse, men likevel kostbare russeeffektene du kan forestille deg.

Jeg kunne tenke meg en russetid uten det fokuset. En russetid hvor jeg slapp å måtte høre at jeg ikke er russ om jeg ikke er på buss, at gutter ikke kan gå i russedress, eller at russebukse er «lame» (fordi hva skal jeg da velge for å føle meg inkludert?), at det ikke er vits å være russ om du ikke er på gruppe, som ikke har et navn, og ikke skal på landstreff.

En russetid som mer enn alt handler om å ha det gøy, og ikke om mengden tøy (dere er alle velkommen til å skåle for det rimet, som jeg utrolig nok klarte å lære om mellom påbyggårets nasjonalromantikk og opplysningstid).

Jeg er lei av å føle meg dritt fordi jeg ikke har råd til å dra på landstreff i Stavanger med en russebuss bestående av flere lakklag med dekknavn enn jeg har centimeter rundt midja.

Så jeg ber dere, spar dere for utsagn som «du er ikke russ uten buss», fordi det er meningen at dere skal være russ, ikke drittsekker.