Naboguten eller nabojenta i 18-årsalderen har langt større sjanse for å overleve i trafikken no enn tidlegare.

Tenk deg at du skal på biltur saman med barna dine. Dei sit usikra i baksetet og brukar seteryggen som klatrestativ. Tenk deg også at du vurderer dette som heilt ufarleg. Verkar det fjernt?

Me skal ikkje lenger tilbake enn til 1970-talet før det var vanleg. Om lag 100 barn omkom årleg i trafikken i 70-åra. No er det sjeldan at barn døyr i trafikkulykker. Færre døyr også i dei andre aldersgruppene.

40.000 menneskeliv er spart sidan det dystre toppåret 1970, då 560 menneske omkom i trafikken. Estimatet baserer seg på risikonivået den gong og auken i talet på køyretøy. Trafikksikringsarbeidet har altså hatt stor effekt og positive verknader for samfunnet. Uansett er dette ei fattig trøyst for dei som har mista nokon. Omfanget av tapte liv og hardt skadde, om lag 800 menneske i snitt dei siste åra, er framleis uakseptabelt høgt.

Jan M. Lillebø

Du har truleg frustrert deg over andre i trafikken. Men har du tenkt over kor ofte det går bra? Kor ofte både du og andre tar kloke val? Det går nemleg rett veg.

Trafikantane oppfører seg betre i dag enn før, det gjeld stort sett alle aldersgrupper. Naboguten eller nabojenta rundt 18-årsalderen har langt større sjanse for å overleve i trafikken no enn tidlegare. Det er ei utvikling me ikkje må ta for gitt.

Trafikkulturen utviklar seg ikkje i eit vakuum. Me veit ein del om kva som fungerer, til dømes betre vegar, sikrare køyretøy og betre trafikal åtferd. Samtidig gir ikkje forskinga oss heile fasiten. Føraropplæring, trafikkopplæring i barnehage og skule, kampanje- og informasjonsarbeid med meir har nok også hatt god effekt, sjølv om dette ofte er vanskeleg å måle. Statens vegvesen, politiet, trafikkskular, kommunar, fylkeskommunar, frivillige organisasjonar og framsynte politikarar har alle aksjar i den positive utviklinga. Men trafikantane er sjølve hovudaksjonæren.

Dei neste tiåra vil fleire utfordringar melde seg. Vi vil særleg peike på by- og tettstadutvikling i samband med trafikkveksten framover. Det er politiske ambisjonar om at fleire skal sykle, gå og nytte kollektive transportmiddel. Med fleire mjuke trafikantar i Bergen er det ein opplagt fordel å redusere biltrafikken. Det vil gi færre konfliktar i det daglege og er sjølvsagt bra for miljøet og folkehelsa. Utfordringa er at gåande og syklande er meir risikoutsette enn til dømes bilistar og kollektivreisande.

Kollisjon med motoriserte køyretøy er ein vesentleg årsak til alvorlege ulykker blant syklistar. Mange opplever det som utrygt å sykle i køyrebana. Areal må difor takast frå bilistane og omregulerast til syklande og gåande. Fartsgrenser må jamt over reduserast med omsyn til mjuke og meir sårbare trafikantar.

Mange stader endar sykkelfeltet i usikre kryss og kryssingspunkt med dårlege sikthøve. Slikt fremjar ikkje betre trafikksikring for mjuke trafikantar. Fysisk tilrettelegging og meir asfalt er likevel ikkje alt. Me må også tenkje på å lære opp framtidige trafikantar.

Læreplanverket til skulen er til revidering, og kompetansemål relevante for trafikk- og sykkelopplæring kan paradoksalt nok bli fjerna. Frå Trygg Trafikk si side er dette enkelt: Trafikkopplæring er ein heilt avgjerande del i trafikksikringsarbeidet. Opplæringsprogrammet «Alle barn sykler» er eit framifrå døme på ei slik opplæring. Me må sikre at også framtidige trafikantar har kompetanse om det å ferdast sikkert.

I etterpåklokskapens lys kan me slå fast at me visste for lite om trafikksikring før ulykkene blei eit stort samfunnsproblem på 1970-talet. Me må ikkje gå i same fella nok ein gong. Skal me nå målet om at fleire skal gå og sykle, samtidig med at færre skal døy i trafikken, må det meir enn ord til. Å ikkje gjere noko bør vere like utenkjeleg som å la barna bruke seteryggen som klatrestativ på biltur.